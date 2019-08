Abrams: Ni Cabello ni El Aissami integrarían transición en Venezuela #22Ago

El representante de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela, Elliott Abrams, declaró este jueves que Washington aceptaría que integrantes del régimen chavista acompañen a Juan Guaidó un eventual gobierno de Transición «siempre y cuando éstos no lleven el nombre de Tareck El Aissami o Diosdado Cabello«.

Abrams brindó estas declaraciones en medio de distintos informes de que integrantes del régimen de Nicolás Maduro han estado tocando las puertas de Washington para tratar de negociar una salida personal a la crisis.

Según el Nuevo Herald, el enviado de EEUU para los asuntos de Venezuela, aseguró que el Gobierno de Donald Trump no podría aceptar y tratar con un Gobierno que incluya a personas vinculadas al narcotráfico o que estén siendo solicitadas por la justicia de los Estados Unidos.

«Nosotros ciertamente estableceríamos un límite para excluir a quienes están involucrados en el narcotráfico, y hay otros ejemplos alrededor del mundo, donde personas de ese tipo han estado involucradas en un Gobierno, y nosotros hemos dicho, no vamos a tener nada que ver con eso. No vamos a hablar con ellos ni tratar con ellos», señaló.

Diosdado Cabello y Tareck El Aissami han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por múltiples acusaciones, incluyendo narcotráfico.

Durante la entrevista al Nuevo Herald, Abrahams no quiso dar detalles sobre los integrantes del chavismo que podrían o no estar conversando con Washington, sin embargo el diplomático reiteró que el gobierno de Estados Unidos respetaría una eventual decisión de Guaidó de conformar un gobierno de unidad nacional integrado por dirigentes que hoy obedecen a Maduro. «Pero éstos no deben estar solicitados por la justicia estadounidense ni involucrados con el narcotráfico«.