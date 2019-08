Mientras no existan las condiciones no se podrá recuperar el potencial exportador del país #22Ago

Si tuviéramos las condiciones necesarias, la industria venezolana podría recuperar su potencial de exportador, ya que en estos momentos tiene una capacidad ociosa por encima del 80%, aseguró el presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela, Adán Celis Michelena.

Explicó que no se puede pensar en salir a competir en los mercados internacionales, cuando los industriales del estado Zulia, quien solo trabajan entre 6 y 8 horas al día debido a las fallas en el servicio eléctrico; como exportan los industriales del estado Aragua que se ven obligados a pagar “vacunas” a grupos irregulares; como exportan industriales que están en Carabobo que tienen que sumar a sus estructuras de costos, el valor del transporte de sus trabajadores porque no hay un sistema de transporte colectivo eficiente; como se puede exportar cuando en los puertos hay una serie de trabas y alcabalas, que hacen que los productos venezolanos no sean competitivos, ya que tienen que pagar una serie de sobre costos.

“Como hacen aquellos que muchas veces tienen que traer sus productos desde el interior del país y tienen que pagar combustible a unos precios irreales porque no hay combustible, todo eso hace que seamos ineficientes y todo eso hace que no exportemos; nosotros los industriales estamos dispuestos a tomar el reto, a ser más eficientes, pero en condiciones de equidad con el resto de nuestros competidores internacionales, que no tienen ninguno de estos problemas, entonces creo que es un problema en el que cada quien asuma su responsabilidad: el Estado a establecer las condiciones mínimas para que los industriales y empresarios del país, puedan competir y nosotros siendo más eficientes en nuestros procesos”, dijo Celis