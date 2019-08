ONU se manifiesta profundamente preocupada por devastadores incendios en la Amazonía #22Ago

La Organización de Naciones Unidas, en la voz de su Secretario General, Antonio Guterres, manifestó este jueves que está “profundamente preocupado” por los incendios que arrasan importantes superficies de la selva amazónica de Brasil y que han cubierto de humo localidades brasileñas y peruanas.

“Estoy profundamente preocupado por los incendios en la selva amazónica. En medio de la crisis climática mundial, no podemos permitirnos más daños a una fuente importante de oxígeno y biodiversidad”, dijo Guterreas a tarvés de su cuenta en Twitter.

I’m deeply concerned by the fires in the Amazon rainforest. In the midst of the global climate crisis, we cannot afford more damage to a major source of oxygen and biodiversity.

The Amazon must be protected.

