Oropeza: Tenemos que organizarnos para aumentar la presión social y acelerar el cese de la usurpación #23Ago

Venezuela se nos está muriendo cada día y cada momento, cada día, cada hora que el régimen permanece usando el poder, lo que hace es agravar el tiempo y acelerar la muerte del país, asegura sociólogo Ángel Oropeza, miembro del Frente Amplio Venezuela Libre, durante en encuentro preparatorio de las actividades a realizarse este fin de semana, donde Juan Guaidó llamó a los venezolanos a plenar las calles.

Explicó que el concepto de gobernabilidad, se refiere a la capacidad de los gobiernos de ejercer el control sobre los procesos políticos, económicos y sociales de un país, indicando que salvo recibir y robar, qué otra cosa hace el régimen, se plantea, ¿Controla algún proceso político, económico o social? ¿Controla la economía donde tenemos la hiperinflación más alta del planeta?, indicando que es un régimen que está sometiendo al país o ya lo sometió a un estado de ingobernabilidad, no controla ninguno de los factores.

“El planteamiento, no es cuando, sino que tenemos que seguir haciendo y que tenemos que hacer distinto, y este es el planteamiento que hoy nos trae a este encuentro con ustedes, porque si una cosa es segura, la única garantía de que aquí no pase nada, es que dejemos de hacer lo que estamos haciendo y no ejerzamos mayor presión social y política”.

Ratificó que la única forma de que haya liberación democrática en Venezuela, es que aumentando la presión social, cívica, democrática, constitucional, sin la cual, ninguna de las otras salidas, tiene ninguna posibilidad de éxito y viabilidad.

Recordó que el Presidente Guaidó les pidió a todos que se organicen, para el inicio de una nueva etapa de lucha, caracterizada por una mayor presión social, para lo cual se requiere mucha mayor organización, y mayor unidad.

“Vamos a un esquema, que se inicia este fin de semana, de profundización progresiva de la presión social. Este sábado y este domingo, iniciamos una jornada muy activa con los miles de militantes, tanto de partidos políticos, como de factores sociales y voluntarios, que nos vamos a desplegar por todo el país, en una jornada de visitas de casa por casa, pero con la gente, para recordar, primero de donde venimos, donde estamos hoy y hacia dónde queremos ir; insistir en que no estamos solos, en que hemos avanzado y que la única forma de que esto tenga el resultado que todos queremos, es que perseveremos en la lucha”.

Advierte que no se le está pidiendo a nadie paciencia, indicando que eso sería grosero, pedirle paciencia a la gente, se le está pidiendo perseverancia en la lucha, mayor unidad, mayor organización y esto arranca este fin de semana.

“De aquí en adelante iremos en una jornada progresiva de mayor organización, mayor unidad, con el objetivo de que la presión social, cívica, constitucional, democrática, aumente, porque es la única forma que logremos el cambio que todos queremos”.

Recordó Oropeza que somos mayoría, lo sabe la gente en la calle, lo sabe la comunidad internacional y lo sabe también el gobierno, por eso el mensaje en el día de hoy es a recordar eso y a ejercer la mayoría, dijo que no basta con ser mucha gente, porque una cosa es ser mucha gente y otra es que esa gente se transforme en una fuerza organizada, que puede ejercer mucha más presión,

“El reto que ha planteado el Presidente Guaidó, es cómo construimos la enorme cantidad de gente que somos, en una fuerza que ejerza mayor presión de la que se ha ejercido hasta ahora, de modo de poder blindar lo que va a ocurrir en los próximos meses”. Dijo que esto no es una tarea solo de los factores políticos, de la Asamblea Nacional, de dirigentes de partidos, sino que es una tarea de todos y cada uno de los venezolanos, sin ninguna excepción.

“Si todos nos activamos en este objetivo de aumentar la presión social, cívica y democrática, no solamente estaremos acelerando el momento de devolver la soberanía al pueblo, que es el objetivo final, sino que estaremos creando las condiciones para que ocurra mucho más temprano, y la respuesta al cuándo, será entonces más cercana en la medida en que nos activemos con mucha mayor rapidez y mucha mayor eficiencia”, dijo Oropeza.

Recordó que la coyuntura es complicada, el país está harto de sufrir, el país no aguanta más y ante la respuesta no es ni huir, ni tirar la toalla, la respuesta es activarnos mucho más, no es el momento de preguntarnos qué es lo que va a pasar y cuando va a pasar, la pregunta es qué podemos hacer todos, con una urgencia de un pueblo que está cansado de sufrir, la pregunta es ¿qué nos toca hacer, que me toca hacer a mí, dónde me integro, que me toca como, organismo, como sector, que me toca como persona?

“Si logramos en las próximas semanas este paso contestando estas preguntas, ya no será que va a pasar, o que me toca hacer, esa respuesta de cuando que hoy se hace todo el país, será cada vez más cierta y cada vez más temprana”.