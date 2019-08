RETACITOS #25Ago

El operativo de desalojo de la zona de El Manteco, por parte de las autoridades municipales y los cuerpos de seguridad de la entidad, ha sido recibido con gran beneplácito por los larenses, ya que como lo señalamos en esta sección se había convertido en una zona de alta peligrosidad, donde no solamente se comercializaban los productos de las cajas Clap, sino que las autoridades descubrieron, de acuerdo con los reportes policiales publicados en los medios, casos de venta de estupefacientes, lavado de dinero, prostitución, además de los atracos y arrebatones que se habían convertido en las características principales del lugar, transformándose el lugar en una “zona roja” de alta peligrosidad, donde dicen que se conseguía cualquier cosa que se quisiera comprar, incluyendo licores y demás yerbas aromáticas, pero corriendo las personas todo el peligro del mundo. Cuentan que los funcionarios del FAES se sorprendieron al encontrarse a efectivos policiales y de la GN, vestidos de civil, vendiendo dólares en efectivo. El burgomaestre achocolatado se anotó una a su favor, confiamos que esté dispuesto a pagar el costo político que esto tiene, pero la mayoría de los larenses se lo agradecen; por cierto debería investigar, quienes son los funcionarios de la Alcaldía que presuntamente pasaban por el lugar a cobrar la “prote” en divisas y no precisamente en montos modestos, lo cual seguramente muchos de estos comerciantes informales, molestos con la sanción, estarán dispuestos a denunciar, si los descubre, redondearía la faena.

*****

Pica y se extiende el caso de la regaladera de apartamentos en el conjunto Vista Verde de Palavecino, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, para algunas alcaldesas de la región, caso que fue elevado a la consideración de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, por parte del grupo de parlamentarios de Lara, Guillermo Palacios, Macario González, María Teresa Pérez y Bolívia Suarez, denuncia que señala que las burgomaestres beneficiadas en forma irregular con viviendas express para ellas y sus familiares, supuestamente han tenido el tupé de remodelar los apartamentos dizque utilizando trabajadores y materiales de las alcaldías, en lo que constituye un delito que se denomina “peculado de uso”, en perjuicio del erario nacional. Nadie sabe como irán a hacer las personas denunciadas, con nombres y apellidos, para evitar ser salpicadas por este suculento guiso, pero lo que sí es cierto es que ya todo el mundo en la región sabe quienes son los enchufados que están involucrados, y a lo mejor la protección de la gobernación, no les va a servir de mucho porque ya el caso es público, notorio. Lo mejor que podrían hacer, para no quedar tan rayadas, sería devolver las viviendas. No hay que olvidar las vinculaciones de unas de las beneficiarias, con los tres jóvenes muertos en El Tocuyo.

*****

Insólito. Aseguran que al colega periodista y locutor Luis Martínez fue llevado al Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, luego de ser arrollado por un vehículo, suceso que le generó traumatismos raquideomedulares, hasta allí todo venía desenvolviéndose con la más completa normalidad; sin embargo, aseguran que la jefecita del hospital, debido a que el paciente se quejó por las deficiencias en la prestación de servicios en ese nosocomio, lo que es público, notorio y recogido por todos los medios de comunicación, regionales y nacionales, dizque montó en cólera y dio “ordenes expresas” de echarlo del centro asistencial, aún cuando el paciente tenía pendiente una cirugía de columna. Diera la impresión de que esta ciudadana, no tiene la menor idea de lo que significa el Juramento Hipocrático, el cual hacen todos los galenos al graduarse; tampoco pareciera tener sensibilidad humana y mucho menos haber sido alumna del Dr. Rui Medina, pareciera además, que el cargo le ha quedado demasiado grande.

*****

A propósito, más de una hora estuvieron tirados en el piso, el pasado martes, a la espera de una ambulancia, dos comerciantes que fueron arrollados a eso de las 11:30 de la mañana en la zona de Pata e’ palo, situación que se está viviendo en una entidad donde todos están desasistidos y con una red de ambulancias, cuyas unidades permanecen paralizadas por falta de mantenimiento, cauchos, baterías, frenos y pare usted de contar; sin embargo, las autoridades regionales de salud insisten en negar esta dramática realidad, pretendiendo tapar el sol con un dedo. La verdad que el pueblo ya esta cansado, hasta cuándo tanta gente indolente, ineficiente, sin espíritu de servicio, que están en los cargos solamente por el quince y último, pero sin ningún sentido de pertenencia. Lo más triste es que en la zona está la policía, la Escuela de Medicina de la UCLA y el propio Hospital a muy pocos metros de donde ocurrieron estos acontecimientos. La verdad que no hay derecho.

*****

Se multiplican las quejas de los militares retirados en el ámbito regional, a quienes en la medida que pasa el tiempo, la situación se les está poniendo cada vez más ruda, cada día son menos los beneficios que les quedan y, para colmo la caja con alimentos que les están entregando en el IPSFA, dizque cada vez viene con menos productos, algunos de muy mala calidad, no aptos para el consumo humano, pero el colmo de la humillación es que los obligan a dejar los cartones y llevarse los productos comestibles en las manos, si no han tenido la previsión de llevar una bolsa donde transportarlos, sin importar el rango que tengan. Las quejas que han sido elevadas a los cuerpos jerárquicos superiores, se han quedado sin respuesta, lo que pone en evidencia que igual que ocurre con la revolución chavista, ya no están activos, son material de desecho y lamentablemente así son tratados, sin importar que algunos hayan estado, hasta treinta años al servicio de la patria, defendiendo la soberanía con el orgullo de ser militares, que antes existía y que hoy se ha convertido en una vergüenza para muchos.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que al jefecito del Clel se le ocurrió la brillante idea de inaugurar un comedor, donde por años funcionó el archivo y que también llamaban la “Casa rosada”, justo al frente de la Plaza Lara. Pero allí existe una total y completa discriminación, en el sitio solamente pueden comer, en forma exclusiva, los diputados, sus asistentes, escoltas y segundos frentes, al personal administrativo, de apoyo y obrero no les brindan ni un cafecito.¡Que viva la revolución y la igualdad para todos! Por cierto, aseguran que en el Palacio Legislativo, al parecer sacaron a los policías que custodiaban por las noches, quienes supuestamente fueron sustituidos por unos patriotas cooperantes, quienes allí duermen y cuelgan sus ropas en a la vista de todos. En esa dependencia ocurre de todo, hasta sesiones ordinarias a las 11:00 pm y 12:00 pm para aprobar cualquier cosa, incluso cuando hay apagones y dizque se alumbran con sus modernos y costosos celulares, pagados con el erario público. ¿Qué talco?

*****

Hemos estado observando con mucho interés el trabajo que ha venido adelantando el Equipo Promotor del Rescate del Monumento al Sol, una de las obras más emblemáticas del Maestro Carlos Cruz Diez, la cual se ha deteriorado debido a la poca atención y a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades municipales de Iribarren y del gobierno regional, en una demostración del craso desconocimiento de la trascendencia que la monumental obra tiene para los larenses, por lo que hacemos un reconocimiento a este equipo promotor, ofreciéndole todo nuestro apoyo, confiando en que puedan alcanzar sus objetivos y lograr que vuelva a tener su colorido original, para lo cual deben contar con el respaldo de personas con experticia y conocimiento y que entiendan la magnitud del trabajo que están emprendiendo. Estaremos muy atentos haciéndole un seguimiento permanente, hasta tanto se concluyan los trabajos, ya que va a constituir un aporte invaluable para la ciudad.

*****

A propósito de obras emblemáticas para la región, no sabemos a cuál de los genios del gobierno, se le ocurrió la brillante idea de pintar con colores chillones algunas áreas de El Obelisco, lo cual es una verdadera agresión contra el buen gusto y el respeto a este tipo de monumento, que representa la imagen de la ciudad crepuscular y debe conservarse en obra limpia, tema sobre el cual parece haber consenso entre la sociedad larense, que ha visto con sorpresa y estupor la decisión inoportuna y extemporánea de pretender disfrazar la edificación que identifica a Barquisimeto, tanto en el ámbito nacional, como más allá de nuestras fronteras, así que tenemos confianza de que ante las críticas que se han producido contra esta infeliz decisión, se comiencen a aplicar de inmediato los correctivos, para que el edificio vuelva a recobrar su majestuosidad, recomendándole a los funcionarios de la Alcaldía o de la Gobernación, que están ociosos y se ponen a inventar, que utilicen su tiempo en cuestiones más provechosas.

*****

Un operativo para tratar de poner orden en la anarquía que reina en el sector de las licorerías en la región, realizó recientemente la gobernación de Lara, debido a que la gran mayoría no están cumpliendo con lo establecido en las ordenanzas, algunas porque tienen vinculaciones con funcionarios enchufados, otras porque pagan “prote” y estiman que esto les concede una patente de corso, para saltarse la normativa vigente a la torera, permitiendo el consumo de licores en los negocios, instalando incluso equipos de televisión para atraer a los clientes, quienes hacen sus necesidades en los alrededores, trancan con sus vehículos los estacionamientos particulares, e incluso ofenden a los vecinos que reclaman. Tenemos confianza en que esta acción de Carmelina, no sea una decisión momentánea, sino que se establezca como una política permanente, en la que se demuestre que en Lara hay un gobierno y unas normas que se deben respetar, a quien no lo haga se le aplican las sanciones establecidas en las ordenanzas, que incluye el cierre y la anulación de la licencia de expendio de licores, los vecinos de las licorerías, están muy agradecidos con estas acciones.

*****

A titulo de anécdota. Una vecina de la licorería El Paleto, en el oeste de la ciudad, quien tiene años soportando los abusos de los clientes, se mostró muy satisfecha con la acción de las autoridades regionales en busca de que las licorerías cumplan con las normas, comentó que le llamó la atención a varios médicos del Hospital Pastor Oropeza, que estaban en el lugar tomando tragos y escandalizando, y ante el reclamo hecho en los mejores términos, los galenos, sin inmutarse y sin el menor rubor, le dijeron a la dama, palabras más, palabras menos, “tranquila, no sé de mala vida, en todo caso, si se enferma, acérquese hasta el hospital, dice que usted es vecina de la licorería y la atenderemos en forma prioritaria”, lo que pone en evidencia el grado de influencia que tienen estos.

*****

Los esfuerzos y gestiones que han estado haciendo diversas organizaciones de la UCLA, en torno al caso de la detención arbitraria e ilegal del profesor Eugenio Escalona, jubilado de esta casa de estudios, siguen sin tener una respuesta positiva, aun cuando este ciudadano tiene desde hace un bueno rato su boleta de excarcelación; lamentablemente como en este país no existe el Estado de Derecho ni la autonomía de los poderes públicos, la anarquía es total y los cuerpos de seguridad se han convertido en parcelas con autonomía propia, a los que tienen sin cuidados las sentencias y decisiones de los tribunales, incluyendo las del TSJ, así que tendremos que continuar machacando, ya que no se justifica que se continúen violando en forma alegre y en medio de la mayor impunidad, los derechos humanos de este ciudadano, quien a lo mejor tendrá que esperar que cese la usurpación, para poder recuperar su libertad. Cosas veredes amigo Sancho.

Se ha estado moviendo durísimo el caso del cerro La Vieja, por cuanto en la medida en que se profundiza en el tema, se observa que hay todo un entramado de personajes vinculados a la política y al proceso, que le han estado sacando provecho y supuestamente han estado obteniendo ganancias con los negocios que allí se han venido haciendo; al extremo, que aún cuando los principales afectados, no han salido a dar la cara para desvirtuar los señalamientos que se han venido haciendo a través de los medios de comunicación, nacionales y regionales, se sabe que se mueven de manera subterránea para evitar que se le siga metiendo candela al monte, por el impacto que esto pueda tener en sus negocios. Trascendió que ya desde la gobernación se deslindaron del caso, Carmelina habría dicho que no tiene ningún tipo de vinculación con el caso y tampoco sabe nada de los supuestos “permisos y autorizaciones” que presentan quienes andan en la movida, de manera que ahora es cuando la cosa se pone buena, con el cerro La Vieja y seguramente habrá algunas sorpresas en el futuro.

*****

Han sido muchos los que se quedaron sorprendidos al conocer de una supuesta designación de un nuevo Coordinador General de Primero Justicia en Lara, lo que significaría la salida de Alfonso Marquina, lo que no está planteado; al parecer se ha designado un “adjunto” , quien de acuerdo con el criterio que manejan en medios políticos, se trata de un personaje conflictivo, poco conocido como dirigente regional y sin muchos logros en su haber, afirman que para esta posición al parecer había varios aspirantes, incluso algunos que le estuvieron haciendo regalos, agasajos y carantoñas al jefe mayor en la región, por lo que las reacciones iniciales a esta designación, no han sido bien acogidas, por el contrario, se teme que algunos de los logros y objetivos que se han alcanzado, se vean afectados por el inoportuno y extemporáneo nombramiento, por lo que confiamos en que no les vaya a salir el tiro por la culata y en lugar de una gracia, estén haciendo una morisqueta. Por cierto, ayer estuvieron recibiendo y juramentando nuevas adhesiones a PJ.

*****

Mi agradecimiento para algunos amigos locutores de la televisión regional y de las emisoras de radio, que tienen la gentileza de leer algunas de las informaciones que publicamos en esta sección, entre ellos el Poeta Carlos Durán, lo que considero como un respaldo a la seriedad y objetividad con la cual hemos llevado la columna por cerca de 50 años, la cual se ha convertido en caja de resonancia para plantear y denunciar los problemas de todos aquellos que no tienen acceso directo a los medios, así como los hechos y actuaciones irregulares de instituciones y organizaciones políticas nacionales y regionales, sin insultar a nadie, respetando la dignidad de las personas y guardando la confidencialidad. Gracias a todos.

Juan Bautista Salas