Son titulares domingo 25 de agosto de 2019 #25Ago

Explosión en llenadero de gas desató gran incendio en Ocumare del Tuy. 6.500 personas fueron desalojadas tras incendio de planta de gas en Ocumare. Organismos de seguridad se desplegaron en los urbanismos desalojados para resguardar las pertenencias de las familias mientras permanecían en refugios. Guaidó: «Tenemos los ingredientes de la sopa para sacar de la tragedia a Venezuela, pero falta candela». Guaidó a la FAN: asuman si van a quedar como los guardaespaldas del régimen. Guaidó desde Valencia: No hagamos maletas, hagamos país. Guaidó: Todo aquel que viole DDHH va para la Corte Penal Internacional. Detienen a directora de hospital en Bolívar por desvío de medicamentos Tachirenses denuncian que llevan más de 8 horas sin luz Lechería. Sector Venecia sin energía eléctrica. Varias zonas en el estado Aragua amanecieron sin luz este sábado Sismo de 4.2 Mw se registró en Barquisimeto Leopoldo López reaparece con un mensaje para VP: «Necesitamos trabajar por un mismo objetivo». John Bolton a la Fanb: No deben ser títeres del régimen cubano. “Hay que seguir protestando”: La carta del sindicalista Rubén González, preso político de Maduro. Desde prisión, González hizo pública una carta en la que sentencia que «con este gobierno no se dialoga». Ferry Paraguaná I inició operaciones comerciales desde La Guaira a Margarita Más de 2,5 millones de bolívares cuesta viaje familiar en ferry a Margarita. Un adulto debe pagar más de seis sueldos mínimos para viajar en el Paraguaná I. Metro de Caracas suspende operaciones debido a nuevo corte de energía durante la noche de este sábado 24 de agosto Delcy Rodríguez: La oposición estuvo «al frente del sabotaje» del Metro de Caracas Dos muertos y 300 personas liberadas deja incursión militar en Bolívar. Las víctimas estaban en cautiverio. En el lugar hallaron un cadáver descompuesto, los delincuentes ultimados no han sido identificados. Baltazar Porras: «El Estado como tal no existe, ya ha desaparecido en Venezuela». Múltiples zonas de la Gran Caracas vuelven a quedar a oscuras. ONG que visitó Guaidó en Maracay La fundación Kapüy que apoya aproximadamente a 100 niños vulnerables y en situación de calle, con alimentación, educación y atención médica, informó que recibieron una comunicación oficial que los obliga a cerrar su sede en Maracay Aseguran que Huawei no ha comprado Cantv o Movilnet, pero han visto “cosas raras”. Federación Médica propone plan para el sector salud ante déficit de 55% de galenos. Los presos de Nicolás Maduro están aislados, torturados y sin juicio. Exigen investigar panfletos que amenazan a ciudadanos de Táchira. La autoría se le atribuye a un jefe paramilitar conocido como alias “El Paisa”. Maduro lanza challenge en redes sociales con tema musical «Venezuela» Scott: La gente de Venezuela pronto estará libre de Maduro Delcy Rodríguez: Venezuela nunca se entregará a imperio alguno Pompeo: EEUU mantiene su posición frente a Maduro Sismo de magnitud 4.2 se registró en Barquisimeto. Más de diez sismos se registraron este sábado en los estados Lara y Falcón. El Diario de Los Andes, único medio impreso de Trujillo, cumplió 41 años de su fundación. Militares que cruzaron la frontera en apoyo a Guaido, protestaron en Cúcuta exigiendo pagos. Sanciones de EEUU obligaron a Pdvsa y al Ivss a pagar a algunos proveedores y contratistas con euros en efectivo, lo que multiplicó los billetes europeos que circulan en las calles. Asesinan a dos hermanos tras resistirse al robo en Baruta

promete que no irá a elección anticipada en Venezuela Solórzano: Las 13 mil víctimas de las FAES no podrán quedar impunes en una justicia transicional Los venezolanos aceptan el pago en euros en efectivo en los distintos supermercados de Caracas y comercios electrónicos de la ciudad de Maracay, esto en un momento de crisis hiperinflacionaria que azota con fuerza al país cada día más. "Te pones la gorra del Psuv, la franela con los ojitos y ya tienes el cargo de directora" Más de diez sismos se registraron este sábado en los estados Lara y Falcón Este sábado 24 de agosto se llevó a cabo un homenaje en el Centro de Historia Larense dedicado a Carlos Cruz Diez, para impulsar a valorar y restaurar sus obras Venezolanos tendrán que tramitar visa para permanecer en países europeos. El trámite se podrá realizar de forma online y tendrá una duración de tres años (o hasta que el pasaporte expire). Cerca de 10.000 venezolanos tratarán de cruzar a Ecuador antes de que exijan visa. Macron promete una movilización internacional para salvar la Amazonía. El banco CAF dona medio millón de dólares para los incendios en el Amazonas. Duque a Santrich y Clan del Golfo: la justicia va tras ustedes. Partidarios de Macri marchan en apoyo a su reelección. Venezolanos en Argentina salen a las calles para respaldar a Macri. Macri dice que para defender la Constitución hay que «acatarla, no atacarla». Presidente de Uruguay sale de hospital, su estado es "bueno". El programa laboral emblema de López Obrador acumula 5.000 quejas en menos de un año. Asesinan a puñaladas a un periodista en el centro de México. Conflictos internacionales amenazan cumbre del G7. Trump y Macron encuentran «puntos de convergencia» sobre Amazonía, Irán y comercio durante encuentro en G7. Kim Jong Un supervisó pruebas con 'lanzamisiles múltiple súper grande'. China califica de "unilaterales y abusivas" las medidas comerciales de EEUU. Rusia realiza ensayos con misiles balísticos como respuesta a las pruebas de EEUU. Nuevos enfrentamientos en Hong Kong entre manifestantes y policía. Centro de huracanes alerta sobre amenaza de tormentas en el Caribe y EEUU. Médicos implantan con éxito tres bypases al Rey Don Juan Carlos I. Israel ataca objetivos en Siria para impedir una ofensiva con drones iraníes. Piden ayuda militar para sofocar los incendios en Brasil. Trump da «orden» a las empresas de Estados Unidos de que salgan de China El fuego en la Amazonia pone en riesgo el pacto entre la UE y Mercosur Trump dice que aumentará los aranceles sobre los productos chinos al 30 por ciento La OPS 'escondió' un brote de zika en Cuba, según el NYT China libera a empleado del consulado británico de Hong Kong Disney despliega su poder con más de 20 estrenos para su servicio en internet. Scarlett Johansson encabeza lista de actriz mejor pagada de Forbes por segundo año. Sumito Estévez: Es un sinsentido pensar la gastronomía en Venezuela mientras haya dictadura. Marvel ficha a Kit Harington en 'The Eternals' tras el fin de 'Game Of Thrones' WhatsApp prepara sus propios emojis: Se podrán enviar como stickers Ronald Acuña Jr. hace historia al registrar 30 HR y 30 bases robadas en una temporada Bob Abreu felicita a Acuña por lograr el 30-30 en las Grandes Ligas Messi sigue lesionado y no jugará contra el Betis Valverde no convoca a Messi y el peso del ataque del Barcelona recaerá en Griezmann. Neymar seguirá sin jugar con el PSG mientras no se aclare su futuro. Marc Márquez consiguió su octava «pole» de la temporada. Yulimar Rojas gana sin problemas el triple salto en París. Rojas, campeona mundial de triple, ejecutó el segundo mejor salto de su vida (15,05) para ganar la Diamond League de París. El estadounidense Noah Lyles le arrebata a Usain Bolt el récord de los 200 metros. Djokovic debuta el lunes y Nadal el martes en el Abierto de EEUU. Gary Sánchez hace historia al batear su jonrón 100 de por vida. Madrid no pudo pasar del empate 1-1 contra Valladolid Domingo 25 de agosto de 2019