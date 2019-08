Diosdado Cabello: La derecha no va poder con nosotros, los vamos a joder #26Ago

Diosdado Cabello, presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), puntualizó que todavía no se tiene previsto cuando se terminaran el plan de racionamiento eléctrico o administración de carga en todo el país.

Acompañado de Carmen Meléndez y los 9 alcaldes oficialistas de Lara, Cabello reconoció que los venezolanos se encuentran disgustados por las fallas en los servicios públicos, pero siguen “apoyando» la gestión de Nicolás Maduro.

“Los problemas que afectan a Venezuela no son de ahora y continuarán porque los Estados Unidos no va cesar en los ataques. Sí el pueblo está disgustado, pero sigue con nosotros porque sabe quién lo ataca. El pueblo venezolano está consciente y vamos a vencer. Las derecha no va poder con nosotros, los vamos a joder«, sentenció Cabello.

Afirmó que las actividades en la Liga Venezolana Profesional de Béisbol (Lvpb) continuarán pese al “bloqueo” y “sanciones” por los Estados Unidos.