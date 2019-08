Todavía está afectado el centro del país por la explosión de Ocumare del Tuy #26Ago

La explosión ocurrida en el depósito de gas doméstico en Ocumare del Tuy, que originó un incendio, repercutió en las líneas de transmisión eléctrica del centro del país. Afectó a Aragua, Miranda y Distrito Capital.

El problema se registró el sábado y se mantiene, porque el domingo no consiguieron los repuestos y materiales, según una fuente vinculada a la empresa, que pidió el anonimato.

No hay conductores eléctricos, tampoco crucetas, aisladores, postes y todo el accesorio a una línea de transmisión, porque las empresas nacionales no las están fabricando y las importadas no llegan porque Corpoelec no tiene dinero para pagar.

Es por ello que se han presentado dificultades en Ocumare del Tuy, Charallave, Barlovento,Tejerías, El Consejo y otras zonas.

Las pérdidas son cuantiosas porque se quemaron 31 vehículos y todavía no se ha precisado la cantidad de galones, ya que ese depósito suministraba gas a Miranda, Aragua, Distrito Capital y ciudades del oriente, razón por la cual será más dificultoso el servicio de ese combustible.

Por otra parte, en el Zulia también tienen problemas por falta de electricidad, ya que se produjo una explosión en una subestación de Machiques. Se quemaron unos equipos y transformadores de de potencia y de distribución. Es posible que la falla se mantenga por espacio de dos o tres días.