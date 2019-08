VIDEO Útiles escolares hacen temblar el bolsillo de los representantes #26Ago

View this post on Instagram

Lo que será el inicio del nuevo año escolar en Venezuela no parece ser muy prometedor. Con anticipación, los representantes buscan las formas adecuadas para poder comprar los útiles escolares requeridos para sus representados en cada una de sus instituciones académicas. Luego de una consulta realizada por el impulso.com en las calles comerciales de la ciudad, específicamente en el centro de Barquisimeto, los ciudadanos expresaron que "es imposible comprar los útiles con un salario mínimo". Además, manifestaron que deben buscar estrategias para poder adquirirlos. Una de ellas es salir con meses de anticipación, recorrer las tiendas, comparar los precios e ir comprando poco a poco cada uno de los útiles, para así poder tener la lista completa al momento de iniciar las clases. Afirman que los gastos más básicos son a partir de 60.000 Bolívares, pero en promedio, están preparados para gastar más de un millón y medio por cada uno de sus representados. Cabe destacar que el salario mínimo en Venezuela es de 40.000 Bolívares. Texto y edición: José Enrique Arévalo. Cámara: Katherine Nieto