AvanceIMP Diosdado Cabello: Elecciones parlamentarias podrían realizarse en diciembre de 2019

El presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, aseguró desde el estado Lara, que este organismo podría convocar elecciones parlamentarias antes del 31 de diciembre de 2019.

Cabello indicó que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se encuentra ajustando “lineamientos” para garantizar, según él, el “triunfo» del chavismo en la Asamblea Nacional.

Negó nuevamente que se haya reunido con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos para avanzar en una supuesta negociación.

“De reunirnos con con la oposición lo debe autorizar el presidente Nicolás Maduro. Iría hablar por Venezuela, no por Diosdado Cabello. Sí Donald Trump quiere conversar, debe llamar a Miraflores y hablar con el único presidente de Venezuela que no es otro que Nicolás Maduro», puntualizó.

Servicios públicos

Por otra parte, Cabello puntualizó que todavía no se tiene previsto cuando se terminaran el plan de racionamiento eléctrico o administración de carga en todo el país.

Acompañado de Carmen Meléndez y los 9 alcaldes oficialista de Lara, Cabello reconoció que los venezolanos se encuentran disgustados por las fallas en los servicios públicos, pero siguen “apoyando» la gestión de Nicolás Maduro.

“Los problemas que afectan a Venezuela no son de ahora y continuarán porque los Estados Unidos no va cesar en los ataques. Sí el pueblo está digustado, pero sigue con nosotros porque sabe quién lo ataca. El pueblo venezolano está consciente y vamos a vencer. Las derecha no va poder con osotros lo vamos a joder», sentenció Cabello.