Martínez: Régimen utiliza su hegemonía comunicacional para ocultar realidad del país #27Ago

El régimen usurpador utiliza su hegemonía comunicacional para impedir que el pueblo pueda conocer la verdadera realidad del sufrimiento que padece el pueblo venezolano, impidiendo que se sepa entre los mismos venezolanos lo que está sucediendo, silenciado e invisibilizado la grave situación que hay en el país.

Así lo señala la presidenta de la Comisión Permanente de Medios de la Asamblea Nacional, diputada María Beatriz Martínez, durante el debate sobre la crisis humanitaria, en la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, donde agradeció el testimonio de una paciente oncológica y de una paciente renal, indicando que estas son las realidades que se pretenden silenciar, y que obliga a los parlamentarios a levantar la voz y a buscar todas las herramientas que se puedan utilizar para vencer la censura.

“Esta censura nos está llevando a un extremo de no conocer, de no saber, de ignorar la realidad que se vive en cada rincón de nuestro pueblo venezolano, y en nuestra condición de representar los intereses, no solo de los trabajadores de la prensa, sino básicamente de los derechos de los venezolanos relacionados con la libertad de expresión, con el derecho a la información, con el derecho al conocimiento, es por eso es que queremos hacer un llamado en torno a los números, a las cifras que se están manejando en torno a las violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, porque esto está en relación directa con todas las violaciones de los derechos humanos”.

Derechos digitales

Agrega Martínez que es fundamental que sepamos que una emergencia humanitaria compleja, como la que vive Venezuela, está silenciada por otra violación de derechos humanos fundamentales. Recordó que la Organización de las Naciones Unidas, establece el derecho al acceso a Internet como un derecho humano, pero en Venezuela las violaciones al acceso a las redes sociales tiene como objetivo, el silenciar la violación de los demás derechos humanos, que sistemáticamente violentan, quienes hoy usurpan el poder.

“Es decir que la violación de la libertad de expresión y la violación del derecho a la información, no es casual, es una política de Estado que nosotros tenemos que derrotar, es una política que estamos enfrentando y frente a ella debemos tener estrategias como ciudadanía, como pueblo organizado, como institución que está dando la cara y está dando la gran batalla, para poder salvará Venezuela, es esa la magnitud del compromiso que nosotros tenemos por delante”.

Hizo referencia a los millones de hackeos de que han sido víctimas las cuentas oficiales, de personas influyentes, de periodistas, diputados, presidente de la República, tienen como objetivo eliminar la información correcta y objetiva, todas las operaciones que manejan desde quienes controlan el poder, buscan impedir que los venezolanos conozcan lo que está pasando y, sobre todo, que tengan las posibilidades de organizarse para dar respuesta, indicando que es fundamental que los ciudadanos sepan que este año 2019, se han incrementado los bloqueos a los acceso de a Internet en miles por cientos, los bloqueos a portales, a redes sociales, que son los mecanismos y medios de comunicación alternativos, también han sido cercenadas y perseguidas, denunció el cierre de más de 10 emisoras por tener programas de opinión disidentes al régimen; haciendo referencia a más de 300 agresiones a los trabajadores de la prensa que involucran a más de 400 persona