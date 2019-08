Juan Guaidó: Hoy enfermarse en Venezuela es una sentencia de muerte #27Ago

“Hoy en Venezuela enfermarse es una sentencia de muerte”, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional y Presidente encargado de Venezuela, al admitir que la crisis humanitaria compleja que se está viviendo en el país, está a punto de convertirse en una catástrofe humanitaria, que solamente se resolverá con el cese de la usurpación.

Guaidó intervino al concluir el debate realizado en la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, donde el punto único de la agenda fue la crisis humanitaria, debate donde se escucharon los testimonios de varias personas como pacientes oncológicos, renales, así como voceros de servicios vitales como el del transporte masivo de pasajeros.

Dijo que es agobiante la situación que estamos viviendo en el país, tener un familiar enfermos, hacer maromas para conseguir un medicamento, recordando que esta emergencia humanitaria compleja fue denunciada en el 2016 desde el Parlamento y fue decretada desde la AN, cuando se dijo que era propaganda, de que se atacaba la gestión de un mal llamado gobierno, como se hacen llamar ellos, porque todos sabemos que es un régimen, una dictadura, autoritarismo, donde no les importa el ciudadano, sino sus intereses, sus beneficios, salvaguardar sus bienes y por eso usurpan funciones.

Señaló que el régimen tampoco ejerce control en el país, poniendo como ejemplo lo que ocurre en el sur del país, donde tienen tomados espacios el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo, Hezbolá, ELN para financiar operaciones de terror, no solamente regional, sino mundial, en este caso, con oro y dinero venezolano.

Esfuerzo compartido

Precisó que la comunidad internacional, se tardó tres años, para reconocer la crisis humanitaria compleja, indicando que 7 millones de venezolanos no entran en emergencia en un día, eso es evidente, han sido años de destrucción del aparato productivo, expropiaciones, persecución, de acabar con la libertad de expresión, con las libertades fundamentales de los venezolanos, que hoy tienen a siete millones de venezolanos pasando trabajos, no solamente porque no hay diálisis, sino en una frontera de un vecino país, exigiendo que los dejen entrar, sin documentos, vulnerables a ser captados por esos grupos irregulares que se retroalimentan de emergencia, y la crisis y el drama de Venezuela, cazan niños, mujeres, y el régimen lo que hace es negar la emergencia, quemar comida en la frontera, dejarla pudrir , por soberbia, por ineficiencia, porque no les da la gana, cuando saben que no tienen siquiera respaldo popular.

“No nos vamos a acostumbrar a esta tragedia, ese es el rol de este Parlamento, y por eso sesionamos de manera extraordinaria, y por eso insistimos con la crisis humanitaria y vamos a insistir en su ingreso, también en el canal. La misma Onu reconoció que con el plan que tienen avanzado, que hemos trabajado en conjunto, solamente pudieron atender a 2 millones 300 mil venezolanos, de 7 millones, por eso la necesidad del canal humanitario, de que cese la usurpación.

Advierte que es desesperante saber que se pueden salvar vidas, mientras unos ladrones, dictadores, son los que ponen un bloqueo en este elemento.

“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ponerle fin, a que no sea una hazaña montarse en el Metro, agua, eso es un sueño, bañarse con agua caliente es una ilusión, un lujo , en Maracaibo y en Caracas están cobrando hasta 200 dólares por una cisterna; electricidad hemos retrocedido a 1914 a cocinar con leña”.

Decididos por el cambio

Ratificó Guaidó que en definitiva “no nos van a silenciar, vamos a cumplir con nuestros roles, no solamente desde el Parlamento, sino en la presidencia encargada, no solamente los vamos a acompañar, que es justo, tenemos soluciones, las vamos a ejercer, vamos a insistir en la atención a la emergencia humanitaria compleja, entendiendo el origen de la crisis, entendiendo la cobardía de quienes hoy usurpan funciones y que no pueden dar la cara a ningún usuario, víctima, funcionario, ciudadano, o venezolano de a pie, que simplemente quiere recuperar su normalidad, que simplemente quiere abrazar a su familia de nuevo, que simplemente quiere poder soñar en su país, que quiere sanar, y como sociedad, lo vamos a hacer”, aseguró.