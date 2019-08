Solicitan intervención técnica del Metro de Caracas ante deterioro y fallas #27Ago

Respaldar la intervención técnica del Metro de Caracas, solicitó la organización “Familia Metro” a la Asamblea Nacional, durante el debate sobre la crisis humanitaria celebrado este martes por la Comisión Delegada, donde intervino el Ing. Ricardo Sansone directivo de la organización.

Explicó que buscar en estos momentos la intervención técnica del Metro de Caracas, es plantear modelos de recuperación de la seguridad, para evitar que se repitan hechos como el descarrilamiento de vagones ocurrido hace pocos días en la Línea I de la empresa, afirmando que si esto se logra con el Metro de Caracas, lo pueden replicar con el resto de los sistemas metroviarios que operan en el país.

“Esta organización hará todo lo que tiene disponible en la Constitución de la República, para poder lograr esta nueva tarea”, afirmó.

Señaló Sansone que en estos momentos, utilizar un transporte público hoy en día en Venezuela, es inhumano, degradante, denigrante, por decir lo menos, dijo que hay más de 50 cementerios regados por todo el país, donde se han contabilizado más de 4.000 autobuses pudriéndose, dañándose, lo que no es más que el mejor ejemplo del abandono y la desidia del Estado usurpador, por no prestar un buen servicio a los ciudadanos.

“El hecho de que haya que montarse en una “perrera” y rodar con medio cuerpo afuera y llegar sano y salvo a su destino, es una cuestión que emula a cualquier película de Misión Imposible, el hecho de que tengamos una situación así, no quiere decir que es normal y que nos debemos acostumbrar a ella; pero es que no es solo el transporte público, el servicio metro vial y ferroviario está en igualdad de condiciones en todo el país, estaciones con escaleras mecánicas dañadas, sucias y oscuras, son un buen ejemplo en Valencia y en Caracas, la flota disminuida en los Metros de Caracas y Valencia, es el mejor ejemplo del abandono del usuario por parte de unas empresas, que se comprometieron a tener un servicio rápido, eficiente y seguro; montarse en un tren hoy en día, es un hacinamiento, sin aire acondicionado, donde cada uno de nosotros tiene que respirar el aliento ajeno, es que cada uno de nosotros debe sudar hasta la deshidratación, eso no es normal y no lo debemos aceptar”, afirmó.

Dijo que el hecho de que la flota hoy esté disminuida, solo tiene como consecuencia, el congestionamiento de las estaciones, ya la rapidez en el servicio, hace tiempo se perdió, el confort desapareció, también la rapidez y la puntualidad, dijo que el Metro de Caracas, el de Valencia y el resto de los sistemas metroviarios, hacen competencia con IPOSTEL para ver quién es más lento.

“En la seguridad no está tampoco en mejores condiciones, el que un usuario tenga que agarrar una pertenencia y ocultarla en alguna parte de su cuerpo, para no ser robado cuando está dentro del Metro, es algo que no es normal, es algo a lo que no debemos nosotros, acostumbrarnos, la seguridad ciudadana hacia tiempo se fue y ahora el Metro es un sitio de malhechores y malvivientes. Pero no es solo en la seguridad ciudadana, es también la seguridad operativa, y vimos ejemplos de la inseguridad operativa con el caso del descarrilamiento del pasado día sábado y el corto circuito en el los cables de alimentación de la vía de tracción en el oeste de Caracas, lo que demuestra falta de mantenimiento y una pobre gestión de seguridad operativa, además muchos errores operativos se conjugaron para llevar al descarrilamiento del tren y que ocho usuarios, salieran herido”.

Afirmó Sansone que para evitar esto es que la Asociación Familia Metro “solicita a esta Asamblea Nacional, que nos apoye en la medida que vamos a solicitar de intervención técnica del Metro de Caracas”, afirmó.