Fabiana Rosales: He sentido miedo por la seguridad de mi familia #28Ago

Fabiana Rosales, esposa del presidente (E) de la República, Juan Guaidó, confesó a elimpulso.com que ha sentido temor por la seguridad de su familia, pero aseguró que no piensa abandonar el país.

«No pensamos en otro lugar que no sea Venezuela, nosotros cumplimos una agenda internacional hace algunos meses donde la decisión siempre fue volver, expresó.

«Si he sentido miedo pero no permito que sea un obstáculo en el camino, cada vez falta menos para lograrlo y a eso me aferro», agregó.

Sobre la gestión que llevan a cabo desde la presidencia encargada informó «hemos desarrollado planes de economía, atención salud, sector transporte y eléctrico, y afirmó que una vez «cese la usurpación» serán aplicados.

Rosales ofreció estas declaraciones en el marco de una actividad realizada en el colegio de abogados del estado Lara, en la que fue entregada ayuda humanitaria a más 25.000 personas pertenecientes a fundaciones que hacen vida en la entidad.