Luis Vicente León: Expectativas de cambio cayeron de 60% en enero a menos de 30% en julio #28Ago

La esperanza de que se produzca un cambio político en Venezuela en el corto plazo, se han reducido en forma significativa, ya que pasó del 60% en enero a 30% en julio, asegura el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, a través de su cuenta oficial en Twitter.

El especialista al referirse a las expectativas de cambio en el corto plazo escribió: “El deseo de cambio supera 80%, pero la esperanza de que el cambio ocurrirá a corto plazo pasó de 60% en enero a menos de 30% en julio. Sin esperanzas de cambio, la disposición a protestar y accionar en calle se derrumbó hasta llegar a apenas 20% de la población. Por ahí no fumea”, aseguró.

Destacó asimismo que “Si en 9 meses no han entendido que la estrategia de sanciones generales no va a implosionar al sector militar (que es corporativista), ni a sacar al pueblo a la calle (porque hay control social, miedo y baja esperanza de cambio) entonces no se puede ser muy optimista con el parto”.

Por otra parte, en torno al comportamiento del tipo de cambio en los últimos días, afirmó que no corrige la sobrevaluación: “El incremento actual del dólar no corrige la sobrevaluación. Sigue siendo barato. Su desplazamiento va a desacelerarse al acabarse los Bs excedentes que estimulan su demanda actual. Luego vendrá más inflación, más sobrevaluación y otra devaluación. El perro mordiéndose la cola”.

Advierte que “el mercado cambiario actual es enano. Cualquier incremento de gasto oficial en bolívares (pago de proveedores, incrementos salariales, sustitución de importaciones, política social) genera liquidez y compra desesperada de dólares por protección patrimonial, disparando el cambio”, lo cual según los especialistas es inevitable.