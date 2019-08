Blanca Rosa Mármol: EE.UU no puede ofrecer amnistía a Maduro por delitos de lesa humanidad #29Ago

«Para mi es difícil entender que el gobierno de los Estados Unidos pueda ofrecer una medida de gracia a Nicolás Maduro, sobre quien pesan graves delitos cometidos por su régimen contra la población venezolana».

La opinión fue emitida por la Dra. Blanca Rosa Mármol de Léon, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y especialista en materia penal, al ser consultada por el impulso.com en relación a las declaraciones dadas a The New York Times por Elliot Abrams, enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela-

El funcionario de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos dijo que no hay conversaciones bilaterales, ni persecución a Maduro, a quien se le está ofreciendo una amnistía si deja el poder.

“No creo que se pueda ofrecer amnistía a cambio de la salida del poder a una persona que ha cometido delitos de lesa humanidad, los cuales no prescriben y, por supuesto, no pueden ser perdonados”, dijo la Dra. Blanca Rosa Mármol de León.

“No se puede conceder tanto si esa es la propuesta”, añadió y formuló las preguntas siguientes:. ¿A nombre de quién se está haciendo esa propuesta? ¿A nombre de nosotros, los venezolanos? No lo creo, porque un ofrecimiento de tal naturaleza no puede ser hecha a nombre de una nación que ha sido víctima de tantos crímenes. ¿Se está ofreciendo a nombre de ellos por los delitos cometidos por su régimen en su jurisdicción?”

En opinión de la profesional del Derecho no es factible que se le esté diciendo a Maduro que se vaya del país y le son perdonados sus delitos, porque éstos son muy graves.

“Los delitos cometidos (por Maduro) están contemplados en el Estatuto de Roma, siguen allí y tendrán que responder él y los demás integrantes de su régimen”, sentenció.

Es posible que haya una negociación entre el gobierno de los Estados Unidos y Maduro, a través de la cual le permitirían una amnistía a delitos mayores y le pondrían al nivel de delitos menores; pero, estoy hablando sobre una `posible hipótesis. No tengo conocimiento de que tipo de amnistía estaría hablando el gobierno de los Estados Unidos.

Lo cierto es que ellos no pueden conceder un beneficio de esa naturaleza a nombre del pueblo de Venezuela, porque los delitos cometidos estarán pendientes, manifestó. Lo que sí podrían ofrecer son beneficios a las sanciones que han aplicado ellos. Que sean dentro de su competencia.