Martín: De mantenerse Maduro en el poder habrán ocho millones de migrantes #30Ago

Nicolás Maduro se verá obligado a negociar porque la situación del país empeorará, ya que para diciembre tendremos cinco millones de migrantes con proyección de que sean ocho millones si continúa el régimen y eso no lo soportará el mundo.

El Dr. Américo Martín, abogado, escritor y analista político, brindo al impulso.com un breve análisis de lo que puede pasar, ya que el jefe del régimen ha sido denunciado por el presidente de Colombia, Iván Duque, de estar armando a los disidentes de las FARC.

Asimismo se refiere a la polémica que se ha producido a raíz de la designación por parte de Juan Guaidó de un equipo de comisionados.



Gabinete

Juan Guaidó no puede nombrar ministros porque no existe la sustancia para mantener una organización de ese tipo, pero sí designar comisionados para que se ocupen de ayudarlo en atender el cúmulo de problemas que ha producido la crisis.

Tras explicar esa situación, Martín pasó a examinar el planteamiento de Elliot Abrams, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, en el sentido de que en las elecciones que se hagan en Venezuela no pueden participar Nicolás Maduro ni Juan Guaidó.



Comisionados



En torno a los comisionados. Martín dijo que “no hay por qué estar buscándole cinco patas al gato”.

Detenta el cargo de presidente interino por el vencimiento del lapso presidencial de Nicolás Maduro y como éste no es legítimo presidente de la República, la Constitución reza que el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir la jefatura del Ejecutivo Nacional por un tiempo determinado hasta tanto se hagan las elecciones.

Por otra parte, la Constitución contempla que el presidente de la República tiene que designar un gabinete; pero, Juan Guaidó no tiene la posibilidad de mantener esa estructura burocrática porque no hay sustancia para sostenerla. En consecuencia, procedió a nombrar unos comisiones para que lo ayuden a cumplir los tipos de problemas administrativos que se acumulan. Y tiene que hacerlo porque está reconocido por más de cincuenta países. En el caso del comisionado de asuntos exteriores,éste tiene que ayudarlo en atender problemas reales que están planteados en este momento.

No puede haber ninguna dificultad en comprender la función de Guaidó.

Elecciones

En cuanto a que si Maduro renuncia o no, es un asunto a considerar por el jefe del régimen.

El planteamiento hecho por Abrams es para facilitar una salida pacífica y constitucional a la pavorosa situación que vive el país, con el fin de que éste pueda recuperarse.

Aquí hay que considerar que las elecciones no pueden ser obstaculizadas por el caso de las sanciones.

¿Quien pone las sancione?, se preguntó ?Acaso Guaidó o la Asamblea Nacional?

Han sido impuestas por los Estados Unidos por delitos de corrupción administrativas, tráfico de drogas y otros hechos. Que los funcionarios sean culpables es otra cosa. Esas acusaciones son castigadas en los Estados Unidos. No se relacionan con elecciones.

Doble contabilidad



Martín dice que Maduro tiene dos contabilidades. Una con Estados Unidos y otra con la Asamblea Nacional de Guaidó, para resolver la crisis. No deben ser confundidas.

Quien debe ser el presidente o no. no se ha formalizado en las conversaciones que se han venido celebrando fuera del país.

El gobierno de Maduro está arrinconado por el malestar interno en su partido y en la Fuerza Armada. Se impone una negociación en los términos planteados por Noruega.

La idea de las invasiones ha pasado a mejor vida. El problema reciente es de Colombia, donde el presidente Iván Duque acusa a Maduro de ser el autor de alterar la realidad colombiana..

Es una acusación directa, frontal, cuando lo señala de estar financiando a los elementos de las FARC.

Súper preparado



La presión del vecino país es muy dura.. No creo que Maduro soporte una guerra con los colombianos. . Estados Unidos acaba de abrir una nueva base en ese país.

El ejército colombiano está, super preparado no solo por el Plan Colombia,, que le resultó exitoso,sino por la nueva situación política cuando aparece de nuevo el problema denunciado por el presidente Duque.

.A Maduro no le conviene para nada sacar a flote el problema fronterizo porque no existe la posibilidad de que las FARC pueda reconstituirse y ser un peligro para la paz de los colombianos. Eso fue en el pasado cuando Marulanda comandaba a más de veinte mil individuos. Ese cuadro cambió con la operación Jaque. Y: después que murió Marulanda disminuyó esa fuerza. Los que no se plegaron al plan de paz, siguen para molestar.

No pùeden tomar el poder quienes están en constante movimiento. Ni tampoco va a cambiar el escenario porque el disidente Iván Márquez diga que volverá a la formaciòn guerrillera y tomar las armas. Ya esa guerrilla. que surgió en el 64, no tiene capacidad para los enfrentamientos armados.



Desenlace



Cree Martín que en Venezuela estamos próximos a un desenlace. Hay que resolver la existencia de la doble presidencia.

El gobierno se levantó de la mesa de las conversaciones, alegando lo de las sanciones. Fue una excusa falaz. Maduro no tiene nada que ver con sanciones, la Asamblea menos. Es un problema diferente. Puede ser resuelto entre Maduro y los Estados Unidos. Y las conversaciones con Guaidó son otra cosa.

Lo que se está planteando son elecciones supervisadas desde el primer dìa en que se anuncien.

Maduro no puede escapar a las consecuencias de sus decisiones.. Porque si entra en una guerra con Colombia, no le arriendo ganancias.

¿Qué va a hacer? ¿Amenazar? Se encuentra en la peor situación. De mantenerse en el poder esto se va a poner peor. Para diciembre habrá cinco millones de emigrantes. Y la proyección es de ocho millones. Esto no lo resiste el mundo. Va a estallar como una pompa de jabòn

Se verá obligado Maduro a la negociación para que salga por renuncia o por elecciones, las cuales va a perder.

.