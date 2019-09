OPINIÓN Sistema Universitario Disruptivo del siglo XXI: “Unibertsitatea Mondragon” (Parte 7) #1Sep

ATRACO MAYOR DE LA HISTORIA MUNDIAL

Ante la hambruna, la falta de medicinas, y sobre todo, la insinceridad gubernamental, los ciudadanos venezolanos pareciera no se dieron cuenta de lo que los socialistas del siglo XXI, con la falacia de que iban a quitar «cinco» ceros a todas las cuentas bancarias de personas e instituciones, nos atracaron de tal manera que de seguro, invito a economistas, estudiantes de administración y periodistas hagan un estudio exhaustivo de tal «atraco» al dividir sus ahorros y montos entre 100.000, que ya anteriormente lo habían hecho con Chávez al dividir entre 1000. Personalmente: 1°.- Mi cuenta bancaria (al dejarla con una cantidad mínima) no fue objeto de atraco. 2°.- Mi cuenta en CAPUCLA fue objeto del atraco, dejándome con 220 soberanos. Esta cuenta era el ahorro del 20% del sueldo mensual de al menos 40 años. 3°.- No se cuanto me atracaron de mis aportes al: 4°.- Fondo de Jubilados, 5°.-Asociación de Profesores, 6°.- lo cotizado al IPSPUCO, 7°.- la Sede social y deportiva 8°.-COPOJUCLA. Los responsables citados citados desde 3° al 8° se han hecho los sordos y mudos. Tenía 110.000 Bs F. de un préstamo del Bco Provincial y salí favorecido, como salieron favorecidos los que tenían préstamos de otras entidades. Algún día se sabrá hasta concluir que este atraco es brutal e inconstitucional. ¿Qué te parece, mi lector?¿Donde está el articulado legal de que los sueldos y los ahorros de esos sueldos son intocables? ¿Habrá dirigentes demócratas y chavistas que defiendan a los atracados?

RESUMEN: 10 preguntas que más hacen los jóvenes y familias sobre el grado LEINN

En los campus urbanos de Madrid y Barcelona se organizan jornadas de Puertas Abiertas (suelen celebrarse los viernes a las 18h) para que los jóvenes y sus familias puedan conocer mejor en qué consiste el grado universitario LEINN (Liderazgo, Emprendimiento e Innovación), sus métodos de trabajo y sus instalaciones. A continuación, detallamos las 10 preguntas que más hacen los jóvenes y los padres:

1.- ¿Es un grado oficial?

Sí, el grado LEINN en Liderazgo, Emprendimiento e Innovación es un grado universitario de 4 años de duración certificado por la Universidad de Mondragón (MU) y reconocido por el Ministerio de Educación en el marco Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Esto significa, por ejemplo, que al acabar su carrera, los LEINNers (así llamamos a los jóvenes emprendedores que cursan LEINN) pueden cursar un MBA o cualquier otro máster en España o fuera.



2.- ¿Cuáles son las salidas profesionales al terminar el grado?

De momento en España se han graduado en LEINN 315 personas y hay más de 800 cursando el grado. Si nos remitimos a los datos, vemos que 55% monta su propia empresa y 45% acaba contratada por empresas. Los que eligen la vía emprendedora lo hacen dando continuidad a proyectos gestados en LEINN o creando desde cero nuevas empresas, con otros LEINNers y/o con socios externos. Los que eligen integrarse en empresas ajenas lo hacen en contextos muy variados, desde Pymes hasta grupos del IBEX 35.

Más allá de estos datos un tanto frío, nos gustaría pintar un retrato robot del graduado de LEINN. Es una persona:

• flexible,

• con gran capacidad de adaptación.

• Tiene mucha iniciativa y es consciente de la necesidad de seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida profesional.

• Tiene una visión holística de la empresa. Ha podido adquirir un cierto grado de especialización tanto sectorial como funcional pero no se ha encerrado ni en un puesto ni en un sector.

• Es capaz de crear y liderar equipos. Es una persona muy pragmática que ha desarrollado grandes facultades de resiliencia: se crece en las dificultades.

3.- ¿No hay clases ni profesores?

Efectivamente, nuestra metodología se basa en la convicción profunda de que se aprende mejor haciendo que escuchando a un profesor y preparando un examen.

En LEINN tenemos dos módulos temáticos:.

• En el primero están los estudios básicos que corresponden a la rama de ciencias empresariales impartidas por «practicioners», profesionales expertos que realizan en su día a día la disciplina. en talleres se evalúan con trabajos en equipo o individuales, exámenes, etc. y se imparten con un modelo mixto: online y presencial.

• El segundo módulo de LEINN corresponde al proceso emprendedor que se realiza en equipo durante los 4 años,acompañado en un entrenador de equipo (“team coach”. El entrenador ayuda al equipo a formarse como tal. con proyectos,que no han hecho nunca. Tienen a su disposiciónuna media de 20 libros leídos cada año, talleres y laboratorios, y el intercambio continuo con los miembros de su Team Company y su Team Coach van descubriendo y practicando muchas disciplinas de la vida empresarial: gestión de proyectos, RRHH, marketing, ventas, procesos administrativos, contabilidad, negociaciones con proveedores, relaciones públicas, etc.

4.- ¿Constituyen una empresa de verdad?

Sí, el contexto de LEINN es el emprendimiento real, no una simulación. Reunidos en Team Company (entre 12 y 20 LEINNers) constituyen una empresa con figura jurídica, los requisitos legales y fiscales que marca la ley, y que suele ser en los inicios una asociación junior empresa. Se les asesora lealmente, se les preprar para el lucro y con fines económicos. Los ingresos que obtienen deben destinarse a la formación continua de sus miembros, dentro del fondo social de la Junior Empresa. Otra parte de los ingresos por servicios prestados puede revertir en los propios integrantes del proyecto en cuestión, en concepto de becas compensatorias. Asimismo, están obligadas a tributar por el Impuesto de Sociedades en aquellas actividades que no constituyan su objeto social y a retener e ingresar el IRPF si sus asociados obtienen alguna retribución.

5.- ¿Cómo se evalúan?, ¿hay exámenes?

El modelo de evaluación general de LEINN no está basado en exámenes, sin embargo sí se realizan algunos exámenes finales en las asignaturas básicas de los dos primeros años. Pero en su mayor parte, LEINN se evalúa con una serie de criterios que son el fruto de los más de 20 años de experiencia de este tipo de grado en Finlandia. Los principales criterios son:

• Lecturas: cada año el LEINNer tiene que sumar 40 puntos de lecturas. Existe una lista “oficial” de libros clasificados por temáticas y que según su grado de dificultad y tecnicidad valen entre 1 y 3 puntos. Cada libro leído debe ser el objeto de un ensayo que vincule los aprendizajes teóricos con los proyectos empresariales del LEINNer.

• Contactos con clientes: cada año el LEINNer tiene que cumplir un objetivo de “contactos con clientes”. Cada uno de estos contactos tiene que ser objeto de un informe en el cual el LEINNer identifica los aprendizajes logrados.

• Facturación/Beneficio: año tras año, el LEINNer se enfrenta a unos objetivos de facturación y beneficio más ambiciosos. El final del primer año cada uno tiene que haber facturado 2.500 euros con un beneficio de 1.500 euros. Estos objetivos crecen año tras año y al final de del grado cada LEINNer habrá acumulado una facturación de 15.000 euros. Es decir, una team company (compuesta por una media de 18 jóvenes) habrá facturado al terminar los 4 años de LEINN: 270.000 euros.

Cómo es la evaluación en el Grado LEINN? (1ª parte) | TeamLabs Por su extensión le invitamos a los lectores consultar estes direcciones electrónicas-

(1ª parte) | TeamLabs

https://www.teamlabs.es/es/blog…/como-es-la-evaluacion-en-el-grado-leinn-1a-parte

(2ª Parte) | TeamLabs

https://www.teamlabs.es/es/blog…/como-es-la-evaluacion-en-el-grado-leinn-2a-parte

Cómo no podía ser de otra manera, necesita un modelo de evaluación diferente:

• método de aprendizaje radical,

• centrado en el learning by doing,

• en equipo y basado en la práctica.

• Como proceso de reflexión y análisis con el objetivo de construir y mejorar, lejos de los exámenes y notas (que en pequeñas dosis también los hay). Para ello:

• invertimos toda una semana en enero y otra en junio, que requieren una intensa dedicación de todos los equipos con el acompañamiento de los entrenadores de equipo o team coaches.

• Hemos dividido la semana en 4 grandes módulos: Knowledge Workshop, presentación del Rocket Model, evaluación 360 y Birth Giving.

6.- ¿Cómo se eligen las Team Companies?

El equipo de Teamlabs es el que elige a los miembros que formarán una Team Companies (empresa de equipo) del grado LEINN en Madrid y Barcelona. Nuestro objetivo es crear unos equipos que recelen diversidad y complementariedad, en un test de Belbin y en nuestra observación durante los días de aclimatación al inicio del curso. Realmente los Leinners no tienen influencia en la composición del equipo. Una Team Company no puede despedir a uno de sus miembros. Un LEINNer no puede solicitar su traspaso a otra Team Company. Para entender nuestro planteamiento recordamos que la propia Team Company, como grupo de individuos es uno de los contextos de aprendizaje más importantes al que se enfrentan los LEINNers. Consideramos fundamental que los Leinners aprendan a gestionar equipos de la misma manera que tendrán que gestionar equipos a lo largo de su vida profesional.

7.- ¿Se puede cambiar de campus a lo largo de la carrera?

NO, el cambio de campus es imposible ya que supondría un cambio de Team Company. Pero si lo que buscas con un cambio de campus es un cambio de aire, no te preocupes. Sin cambiar de campus, LEINN te ofrece muchas oportunidades de cambiar de aire y de conocer el mundo. En 1º pasas aproximadamente un mes y medio en Finlandia, en 2º casi un mes en San Francisco y en 3º dos meses en la India y dos meses en China.

8.- ¿Qué tipo de proyectos hacemos? y ¿de dónde sacamos el dinero?

Siempre y cuando respete la ley, en LEINN los LEINNers tienen la libertad de montar los proyectos que quieren, peroin no olvidarse de unos elementos muy importantea:

• para montar un proyecto hace falta obtener la aprobación del conjunto de la Team Company. A lo mejor el proyecto no involucra a todos sus miembros, pero ya que supone un uso de sus recursos humanos y financieros tiene que aprobarse por todos.

• los proyectos no son el fin. El fin es el aprendizaje y los proyectos son un medio, un contexto para aprender. En consecuencia, LEINN no puede ser visto como una incubadora o desarrollar el proyecto de sus sueños. Lo normal en LEINN es empezar con negocios muy sencillos (puede ser un puesto de churros) que se conviertan a corto plazo en contextos de aprendizaje de una variedad de habilidades (contabilidad, marketing, ventas, etc.)

• La financiación de los proyectos depende de la propia facturación de la Team Company. No se acepta financiación “exterior”: ni donativos de padres, ni ahorros, ni nada. Esto invita a seguir una lógica de crecimiento progresivo. Se empieza por proyectos pequeños de intermediación (p.ej. vender camisetas personalizadas cobrando por adelantado) o de servicios (p. ej. organizar una fiesta vendiendo las entradas para financiar los gastos de organización). Progresivamente, a medida que la Team Company va acumulando beneficios, se le abren nuevas perspectivas de proyectos más ambiciosos y requiriendo inversión.

9.- ¿Cuáles son los horarios?

El horario oficial es de 9h a 17h de lunes a viernes. Este horario tiene dos matices. Los LEINNers no tienen que estar presente en el campus ininterrumpidamente entre las 9h y 17h. Para llevar a cabo sus proyectos:

• tienen que visitar a clientes,proveedores, etc.

• Como LEINN es un grado muy duro que requiere un gran compromiso por parte de los valientes que deciden cursarlo.

• Fuera del horario oficial, los LEINNers dedican tiempo a leer libros, asisten a eventos para completar su formación o hacer networking o simplemente trabajan en sus proyectos. En realidad viven desde el primer momento la vida de un emprendedor y descubren que para triunfar hay que trabajar mucho.

10.- ¿De qué son los libros que tenemos que leer?

Todos los libros que permiten sumar puntos de lecturas y lograr el objetivo anual de 40 puntos se encuentran en una larga lista, ordenados por temáticas: liderazgo, marketing, ventas, innovación, gestión de equipos, etc. Son tan diversos como El Principito, la biografía de Gandhi o manuales de marketing de Kotler. Y si quieres absolutamente leer un libro que no está en esta larga lista, siempre puedes convencer a tu Team Coach para que lo lea y lo incluya.

Juan José Ostériz