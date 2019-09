Edgar Zambrano: «Dónde andará la justicia y sus operadores para nuestro caso” #2Sep

Tras 117 días de secuestro irregular por parte del régimen, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, a través de su cuenta oficial en Twitter exige la atención por parte de la justicia venezolana, para atender su caso, que no ha tenido continuidad a pesar de todas las reclamaciones que se han hecho.

Se recuerda que el vicepresidente del Parlamento, fue detenido la tarde del 8 de mayo de este año, cuando su vehículo fue interceptado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, al salir de la casa del partido Acción Democrática, y ante su negativa de abandonar el vehículo, donde la acompañaban otras personas, le pagaron una grúa y se lo llevaron hasta la sede del cuerpo de seguridad, en El Helicoide.

Ni las protestas de la Asamblea Nacional, de los militantes del partido blanco, tampoco los de su esposa Sobella Mejías y sus hijas, los de organismos internacionales como la OEA, el Grupo de Lima, la Unión Interparlamentaria Mundial, la Unión Europea, solicitando su inmediata libertad, por considerar que no ha cometido ningún delito, además de ha violentado su inmunidad parlamentaria, no se ha respetado el debido proceso e incluso sus abogados han tenido dificultades para ver el expediente en contra de Zambrano.

En su oportunidad el presidente de la AN, Juan Guaidó, alertó a Venezuela y a la comunidad internacional sobre la pretensión de desintegrar el Parlamento nacional.

Cuando el vicepresidente de la AN cumplió 100 días detenido, se realizaron una serie de movilizaciones en todo el país, nuevamente en reclamo de su libertad, pero es evidente que se ha convertido en otro preso político del régimen, en un país donde no existe Estado de Derecho y no se respetan los derechos humanos de los ciudadanos, sin importar su posición.

Este lunes, el diputado Zambrano utilizó las redes sociales, para pedir información acerca de donde anda la justicia venezolana, en su caso, donde escribió: