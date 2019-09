Bioanalistas están en paro indefinido provocado por las políticas ineficientes del Ejecutivo #5Sep

Los bioanalistas venezolanos, no se incorporarán al paro convocado por el sector salud, porque están en un paro indefinido, forzado, motivado a las políticas ineficientes del gobierno en el sector salud y en los servicios de bioanálisis, aseguró la presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, Judith León.

Recordó que en la LVII Convención Nacional de Bioanalistas, realizada en el estado Carabobo en el 2018, anunciaron y denunciaron que el sector tiene un paro indefinido, forzado, motivado por las políticas ineficientes que tiene el gobierno en el sector salud, incluyendo por supuesto los servicios de bioanálisis.

Reveló que este paro fue denunciado el año pasado, básicamente por la falta de material e insumos, lo cual se ha agudizado, indicando que en estos momentos están en “colapso”, revelando que esta problemática la vienen denunciando los bioanalistas desde el 2012.

Admitió que en estos momentos hay algunos hospitales, muy puntuales, que han estado recibiendo alguna dotación por parte del ministerio para la Salud de insumos para algunas pruebas como hematología, coagulación, glicemia, urea y creatinina, transaminasa, bilirrubina, proteína totales, calcio y fósforo, indicando que no es en todos los hospitales, sino en aquellos donde se ha registrado protestas de los trabajadores y de los profesionales, señalando como ejemplo el hospital de niños J.M de los Ríos, el hospital Vargas, el Oncológico y la maternidad Concepción Materna.

Reveló que en el sector no solamente hacen falta los reactivos, sino que en la parte pre analítica no hay insumos para extracción de muestras como inyectadoras, algodón, alcohol para hacer la asepsia; mientras que desde el punto de vista de los análisis de los procesos que se deben cumplir para garantizar que esos resultados sean confiables, existen fallas, porque traen los reactivos, pero no llegan los controles de niveles ni los calibradores para poder garantizar ese ejercicio del bioanálisis, dentro de esta parte analítica y en área post analítica no hay ni siquiera material de papeleria, computadoras, impresoras, tonner donde se elaboran y se imprimen los informes que se emiten para los pacientes, lo que obliga a estos a tener que costear los costos en esta área.

“Por eso decimos que el laboratorio de bioanálisis a nivel nacional, se encuentra 100% inoperativo, porque cuanto va cualquier ciudadano al Sistema Nacional de Salud, con el récipe donde el médico tratante solicita diferentes análisis para orientar su diagnóstico y el laboratorio no lo puede garantizar, es inoperativo el laboratorio”, afirmó León.

Denunció que en estos momentos “no hay sangre segura en el país”, porque no hay para hacer sífilis ni la prueba de virus linfotrópico humano de las células (HLVC), que no hay en inventario desde hace aproximadamente un mes. Reveló asimismo, que las bolsas donde se recoge la sangre de los donantes, están vencidas, son del año 2017.

“Estas bolsas tienen una serie de preservativos para conservar esa sangre, lo que significa que las bolsas se deterioran, por lo tanto no garantizamos que esa sangre esté en condiciones adecuadas para ser transfundida, puede estar contaminada, son muchos los factores que pueden estar inmersos cuando decimos que está vencido el material para la extracción de esa sangre”, indicó León.

Reveló que en estos momentos el 46,6% de los cargos de bioanalistas en los centros asistenciales del ministerio de Salud, en todo el país, están vacantes, ya que muchos bioanalistas han abandonado sus puestos en busca de mejoras condiciones, indicando que el 56% de estas vacantes es por renuncia, indicando que la mayoría se están yendo para Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, donde son bien recibidos porque los bionalistas venezolanos tienen una formación profesional, que todos en el mundo los desean poner a sus servicios, dijo León en entrevista radial.