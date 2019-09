Tachirenses viven en un calvario con los apagones y la escasez de gasolina #5Sep

Un verdadero calvario es el que están viviendo los tachirenses, con los cortes de energía eléctrica y en largas colas para abastecer de gasolina, convirtiéndose en una de las entidades más castigadas y sometidas mayores sacrificios, por el régimen de Nicolás Maduro, afirmó el secretario político de Acción Democrática en esa localidad, Juan Carlos Palencia.

El dirigente político regional, refirió que hay municipios del estado andino donde durante el último mes han tenido apagones hasta por tres días, tal y como sucedió recientemente en la población de Pregonero en donde también la gasolina llega una vez a la semana, “así como sucedió en ese lugar también ha pasado en los municipios de la zona norte y en la capital del estado donde diariamente hay cortes de tres, cuatro y hasta cinco horas afectando la operatividad de las oficinas públicas y del comercio”.

“A los apagones, se suman las largas colas que se registran en las diferentes calles y avenidas de San Cristóbal para abastecer de combustible, lo que genera un caos vehicular y expone la vida de los tachirenses, así como ocurrió esta semana cuando un vehículo sin frenos embistió a un grupo de motorizados en la avenida Antonio José de Sucre y cobró la vida de un trabajador de la universidad del Táchira, “¿quién le devuelve la vida a esa persona, quién le repara el daño causado a la familia, aquí nadie responde, hay total ausencia de las autoridades que poco les importa esta situación?”, se preguntó.

El militante del partido blanco sostiene que el llamado Protector del Táchira, Freddy Bernal monta un show cada vez que anuncia la detención de supuestos funcionarios vinculados con la venta ilegal de gasolina, “nadie cree en esas medidas porque la distribución de gasolina sigue fallando, y si están combatiendo las mafias del contrabando que serían las supuestas responsables de la escasez, por qué los tachirenses seguimos esperando varios días en las colas para que llegue la gasolina”.

Palencia ha llegado al convencimiento que el régimen de Nicolás Maduro castiga al Táchira, por ser un estado que se ha opuesto a sus políticas y ha defendido sus derechos luchando en la calle, “el Táchira es un estado fronterizo y ahora esos señores desde Caracas decretan una alerta naranja para la frontera que no sabemos para qué sirve, de verdad yo los invito a resolver los verdaderos problemas que aquejan al ciudadano común que no tiene luz, gasolina, gas, comida, alimentos, y medicina; no sigan sometiendo a este pueblo que sufre por las deficientes políticas económicas y sociales”, aseguró el dirigente adeco.