Eduardo Bolsonaro: Lo peor que están haciendo es seguir dándole tiempo a Maduro #6Sep

El hijo del presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro, aseguró este viernes que mientras más tiempo permanezca Nicolás Maduro en el poder “más Venezuela se parecerá a Cuba”.

«Lo peor que están haciendo es seguir dándole tiempo a Maduro y la gente se come hasta los perros y los gatos porque no hay ni comida. Eso no es una democracia. Mientras más tiempo pasa nace una nueva Cuba», sentenció Bolsonaro.

El diputado envió un mensaje muy claro de porqué se tiene que utilizar la opción Militar dentro de Venezuela.

«No estamos tratando con demócratas. Estamos tratando con criminales, terroristas, narcotráficantes que alojaron al Hezbolá y el ELN en Venezuela”, indicó.