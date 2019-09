VIDEO Denuncian contaminación en Hospital Pediátrico de Barquisimeto #9Sep

Dentro el sistema de salud del estado Lara y el país, lo anormal se ha vuelto común. Los familiares de pacientes se resignaron a salir ‘de compras’ una vez que la persona agraviada entra a la emergencia u hospitalización.

Pero más grave que eso, es que el paciente muera por infecciones adquiridas dentro del centro hospitalario y no por la enfermedad o dolencia por la que acudió. Eso está ocurriendo en el Hospital Pediátrico Doctor Agustín Zubillaga, en Barquisimeto.

“Mi hija se murió porque adquirió una neumonía; le dió un derrame cerebral. Antes de eso, me hicieron firmar muchos papeles como ellos no se hacían responsables si mi hija moría en el traslado porque no hay ambulancias aptas”, contó Karla Galindez a Elimpulso.com a las afueras del Hospital Pediátrico.

Como Karla, las personas que acuden a este centro de salud, lo hacen por necesidad, pero se encuentran con las propias necesidades del hospital, producto del exacerbado deterioro que es visible en todos los hospitales y ambulatorios de Lara. Uno de esos requerimientos ineludibles es la limpieza dentro de los pasillos, en los baños y habitaciones del recinto de salud, la cual deben hacer las madres de los pacientes, con los cepillos, coletos y productos que ellas mismas deben llevar.

Es por ello que a la lista de insumos que deben comprar los familiares, se suma el cloro, desinfectante o vinagre, a fin de brindar un poco de limpieza al entorno donde se dispone a los niños para recuperarse de una enfermedad.

Mala alimentación

Entre las denuncias que hicieron los familiares de pacientes a Elimpulso.com, resaltaron que la comida que sirven a los niños internos en el hospital, no es la adecuada. Incluso aseguraron que los médicos les han pedido a las madres y padres que lleven el alimento a sus hijos, dado que lo que tienen para darles en el hospital no es lo adecuado.

“La doctora nos dijo que le trajeramos comida de la casa para poderla alimentar porque ella tenía las plaquetas y hemoglobina baja. Si nos pusiéramos a contar con la alimentación que le dan aquí a mi sobrina, ya no la tuviéramos”, dijo Carmen oropeza, cuya sobrina de 14 años padece cáncer.

Mal trato

El trato hacia los familiares de pacientes es despectivo, como si de una molestia se tratara. “No dejan pasar a las personas para llevar comida o medicina. Les ponen muchas trabas”, denunció Karla Galindez.

Además retrasan procesos de realización de exámenes como placas de Tórax, los cuales son vitales para diagnosticar al paciente y comenzar su mejoría. “No le hacen el exámen aquí pero tampoco nos dan la orden para hacérselo en otra parte”, dijo Amarilys Pacheco.

Denunciaron que dentro del hospital hay preferencia en la asignación de insumos para operaciones, si el paciente conoce a alguien del personal. A eso se le suma la dieta inadecuada que sirven dentro del hospital.