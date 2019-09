OPINIÓN Lara corre unida #10Sep

Confieso. Lo que conozco de esta organización es lo que he visto por las redes sociales y lo que he vivido en las “Carreras de calle”. Y es bastante satisfactorio. De verdad, no he visto un slogan o título más acertado para una organización y sus funciones, como este. Y es que verdaderamente Lara Corre Unida. Supe, que todos los grupos o clubes de corredores que funcionan en el estado Lara, forman parte de esta organización y a la hora de un evento unen esfuerzos, voluntades y hombro a hombro coordinan la competencia, la cual, al finalizar, siempre, se convierte en todo un éxito. Lo certificamos.

Por mi parte, tengo un decir permanentemente en mi mente, en mi pensamiento y obviamente en mi boca que reza “DIOS se luce en las crisis”. Claro, siempre y cuando lo que hagamos sea bueno. Lo hagamos con convicción y amor. Y por sobre todo, con fe en que DIOS va al frente y abre las puertas que necesitamos abrir.

Las “Carreras de calle” son aquellas que como su nombre lo indica, se realizan por lo general en las calles y avenidas de la ciudad. En el pasado, disfrutamos mucho de ellas. Era más fácil organizarlas. La pasión por el RUNNING como también podemos llamarlas, fluía en el pensamiento y la acción de hombres y mujeres que aman esta actividad. Un poco de dinero era la inscripción y podíamos obtener una franela alusiva a la carrera, una hidratación adecuada durante y al final de la carrera y una excelente medalla de participación para aquellos que somos la mayoría y que nos cuesta subir al podio. Sin contar, los jugosos premios a los ganadores en cada categoría, que son aproximadamente 18. Esto, llenaba de alegría nuestras almas.

Y es que, cuando corremos, el flujo de los Neurotramisores como la SEROTONINA se libera en nuestro organismo, lo cual, es una bendición adicional de nuestro DIOS. Allí, no hay nadie triste, bravo, amargado o estresado. Es otro mundo, un ambiente demasiado especial. Esta sustancia milagrosa que Dios colocó en nuestro organismo y que fluye, como dijimos, cuando corremos, está muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo, aunque cumple también otro tipo de funciones: Regula el apetito, causando la sensación de saciedad, controla la temperatura corporal. Regula el apetito sexual, (muy importante), controla la actividad motora, la percepción y la función cognitiva. Junto a otros neurotransmisores -dopamina y noradrenalina- participa en los mecanismos que rigen la ansiedad, el miedo, la angustia y la agresividad. Y todo esto lo obtiene Ud. en esta actividad. Cuando Lara corre unida.

Las “Carreras de calle” tuvieron su cenit de realización en el pasado, cayó abruptamente con la situación país, entonces surgieron algunos mercaderes del Running pensando en ganar dinero. Ahora y en plena crisis, resurge como el ave fénix con esta organización que nos tiene a todos contentos. La verdad, es un verdadero milagro de Dios, quien usa las capacidades de estos prohombres del Running al organizar excelentes carreras sin que el corredor aporte recursos económicos de su bolsillo. Esto no lo entendemos. Nos deja perplejos. Por ello decimos, que Dios se luce en las crisis, sobre todo, cuando consigue gente y fundaciones como Lara Corre Unida. ¡Sigan adelante! ¡DIOS les bendice!!Hasta la semana que viene Dios mediante por la WEB!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]