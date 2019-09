Trump destituye a su Asesor de Seguridad, John Bolton por “discrepancias” #10Sep

El presidente estadounidense Donald Trump destituyó este martes su Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, una pieza clave de su Administración.

Según publicó en su cuenta de la red social Twitter, la destitución obedece a que “discrepaba profundamente con muchas de sus propuestas, así como lo hacían otros miembros de la Administración”.

“Informé anoche a John Bolton que ya no se requieren sus servicios en la Casa Blanca. Tuve fuertes desacuerdos con muchas de sus sugerencias, así como otros en el Gobierno”, afirmó Trump.

Trupm también dijo que la próxima semana anunciará al sustituto de John Bolton.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore….

