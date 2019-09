VIDEO Estado Lara no está en condiciones para dar inicio al nuevo año escolar #11Sep

La mañana de este miércoles 11 de septiembre, representantes del sector educativo del partido Primero Justicia (PJ) indicaron que el estado Lara no se encuentra en la capacidad para dar inicio al venidero año escolar, aseguran que la infraestructura no está en condiciones, el sueldo no se acerca a la realidad de la crisis, y la deserción de docentes ha sido masiva.

El secretario regional de educación de Primero Justicia, Frank Andrade, expresó que en el informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet se notificó que más de un millón de estudiantes dejaron de asistir a las escuelas, alegando que se debe a la mala situación económica y social que padece el país.

Andrade realizó un llamado a todos los educadores, padres y representantes, a apoyar las nuevas acciones que tomará PJ con propósito de respaldar al gremio. “Nosotros vamos a apoyar esa rebelión magisterial que se va a manifestar a partir del 16 de septiembre”, detalló.

Seguidamente, agregó que rechazan a “los docentes express”, puesto que considera que “es una manera de acabar con aquella educación de calidad que antes se veía en los pedagógicos y universidades”.

Por su parte la Secretaria de justicia familiar regional de PJ, Johanna Ferrer, agregó que el 90% de las instituciones educativas en el país se encuentran en estado de deterioro.

“Se encuentran sin agua, sin gas, sin luz y sin pupitres”, dijo Ferrer, quien a su vez se preguntó cómo hace un padre de familia para comprar útiles y uniformes con un sueldo de Bs 40.000 mil. “Se necesitan 27 salarios mínimos para cubrir la merienda y la matrícula, de un mes, de un solo niño”, añadió.