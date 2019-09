Hugo Carvajal se negó a ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico #12Sep

Este jueves Hugo Carvajal, exjefe de Contrainteligencia Militar de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se negó a ser extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. La Fiscalía española ha apoyado que sea entregado al país norteamericano. Asegura que sufrirá represalias si es extraditado hacia ese país, pero también en Venezuela.

Carvajal admitió ante la Audiencia Nacional de España que en, efecto, se reunió con el grupo guerrillero de las FARC, pero a petición presidencial.

“Yo en la justicia de Estados Unidos no confío, el solo hecho que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco”, afirmó ante el tribunal, según reseñaron agencias informativas.

Además, detalló los posibles testigos a su favor en un proceso contra él, “están o sancionados o con la visa retirada en Venezuela. Otros presos en México y otros muertos, como es el caso del presidente Chávez, que era quien me daba las órdenes directas a mí”, señaló.

“A Nicolás Maduro lo conozco lo suficiente y sé de lo que es capaz”, afirmó Carvajal. Sin embargo, su extradición no la reclama Venezuela, sino Estados Unidos y el cumple los requisitos para ser extraditado, además en la demanda de Washington se concretan con suficiente precisión los hechos, las actividades delictivas por las cuales se le reclama”.