VIDEO Barquisimetanos catalogan el servicio del Transbarca como pésimo y deficiente #12Sep

El servicio de transporte masivo de Barquisimeto presenta irregularidades en su funcionamiento, debido a la escasez de las unidades, la poca afluencia y la gran demanda de barquisimetanos que esperan poder trasladarse en ellos. El equipo de elimpulso.com recolectó impresiones de los ciudadanos, quienes manifestaron que el servicio del Transbarca es deficiente, ya que deben invertir de 4 a 8 horas para poder montarse en una unidad. Se detalló que las unidades suelen pasar por las paradas pero no se detienen a montar a los usuarios, lo que genera más ansiedad en los mismos. Además, mencionaron que en las horas del mediodía es casi imposible que pase un transporte. A pesar del deterioro de las unidades, los barquisimetanos manifestaron que siguen utilizando este servicio de transporte ya que les resulta casi imposible hacerse con el efectivo para utilizar un transporte convencional. Pero aún así, contaron que están cansados de perder tanto tiempo para poder hacer sus quehaceres diarios. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Katherine Nieto