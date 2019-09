VIDEO Barquisimetanos descontentos con la realización de las Ferias porque “no es prioridad” #12Sep

View this post on Instagram

Ante el anuncio de la Alcaldía de Iribarren al manifestar que se realizarán las Ferias de Barquisimeto, la cual contará con participación musical, los ciudadanos barquisimetanos manifestaron su descontento al equipo de elimpulso.com, ya que aseguran que "hay otras prioridades". Pese a que reconoces la importancia de contentarse por el aniversario 467 de Barquisimeto, comentaron que los venezolanos en general están pasando por momentos de crisis, los cuales son prioridad antes que cualquier tipo de celebración. Se hizo énfasis en los problemas en el sector eléctrico, las fallas en los servicios públicos y la negligencia en la asistencia médica de Barquisimeto, asegurando que hacia allí deberían ir destinadas las inversiones de los entes gubernamentales. Además, se contó que contó que Barquisimeto necesita de una estabilidad social para poder llegar al punto de festejar como la ciudad se lo merece. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Katherine Nieto Lea más detalles en www.elimpulso.com #regionales #ferias #aniversario #ciudad #Noticias #Información #elImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #12Sep