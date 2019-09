Machado: Aquí no va a haber justicia hasta que saquemos a esos criminales #13Sep

La coordinadora del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró este viernes que en Venezuela no va haber justicia hasta que no salga el régimen de Nicolás Maduro del poder.

“Aquí no va a haber justicia hasta que saquemos a esos criminales. A los que se han ido los vamos a traer de vuelta a un país rico y riqueza espiritual. Ustedes no están solos. Esto no ha sido en vano”, dijo Machado desde el estado Varga.

Machado ratificó que la lucha para salir del régimen está en la calle y aseguró que los venezolanos pronto saldrán de “esta pesadilla”.

“Estamos aquí para avanzar. Esta lucha la vamos a ganar. Nunca jamás nos vamos a rendir. Aquí va a haber justicia”, sostuvo la exdiputada.