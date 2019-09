Stalin González: El país necesita un plan económico que le devuelva estabilidad #13Sep

Han pasado 5 semanas desde que el régimen se paró de la mesa, y en ese tiempo han caído en serias contradicciones, primero dijeron que fue por las sanciones, luego que estaban reflexionando, luego por lo del Esequibo, aseguró el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Stalin González.

El parlamentario agregó que el Reino de Noruega realiza esfuerzos para retomar las conversaciones y dar continuidad al diálogo entre las partes.

“La mesa de Barbados es un mecanismo, una herramienta, no una varita mágica. Hoy ese mecanismo no está activo, el formato que se utilizó con Barbados ya se agotó, volver a ese formato no lo vemos viable, porque ya todo lo que se tenía que discutir se discutió”.

Ratificó González, que seguirán activando mecanismos de presión internacional para lograr compromisos concretos que permitan el cambio político que necesita el país. “Nos toca seguir con los caminos de presión, desde la comunidad internacional hay apoyo con la OEA, hubo un pronunciamiento de la Unión Europea. Debemos seguir construyendo una alianza internacional mucho más grande de lo que ya tenemos”.

Destacó que el apoyo internacional se ve reflejado en que más de 50 países reconocen a la Asamblea Nacional y las decisiones del parlamento “la presión internacional tiene un origen que son 14 millones de personas que votaron por la Asamblea”.

Asimismo, afirmó que el régimen no quiere buscar soluciones a la crisis y poner fin al sufrimiento de los venezolanos “el país necesita un acuerdo integral que le dé instituciones fuertes e independientes, que nos dé garantías de no ser perseguidos; así como, un plan social económico para devolverle una estabilidad al país”, dijo en entrevista radial.