Educadores se declaran en paro hasta tanto haya condiciones para retorno a clases #16Sep

Declararse en paro indefinido hasta tanto existan las condiciones para un retorno a clases en condiciones satisfactorias, acordó el sector educativo venezolano, concentrado este lunes al frente del Ministerio de Educación en la zona noreste de Caracas, donde se dieron cita cientos de educadores.



Griselda Sánchez miembro de la Coalición de Trabajadores del Sector Educativo dijo que de acuerdo con los reportes recibidos, el 70% de los centros de educación en todo el país, no iniciaron sus actividades, por las deplorables condiciones en las que se encuentran.

“El 70% de las instituciones educativas de todo el país se encuentran solas, sin estudiantes, sin maestros, sin administrativos y sin obreros, porque sinceramente no tienen como trasladarse a estas casas de estudio, hoy nosotros salimos una vez más, en defensa de la calidad del sistema educativo democrático venezolano, ese llamado que hicieron para la formación de docentes express, solo trajo como consecuencia una alta desincorporación de muchos maestros que no estamos dispuestos a aceptar que personas que no están formadas ni capacitadas para llevar adelante el presente y el futuro de nuestro país, ocupen nuestros cargos”, afirmó.



Señala que este lunes han recibido el reporte de diferentes estados del país, donde por lo menos 18 entidades federales, el sector educación, conjuntamente con otros trabajadores están movilizados, en defensa de la calidad educativa.

“Hoy las aulas están solas, tenemos más del 70% de las instituciones educativas sin agua, sin luz, hablamos de un 50%, pero los reportes recibidos en la mañana de hoy indican que las escuelas no tienen luz, el 90% de las instituciones no tienen electricidad, el 70% de las instituciones tienen su planta física altamente deteriorada, no tienen baños; el 70% del sector docente se ha ido del país o se ha dedicado a otros oficio que le permita vivir con dignidad, tenemos una alta deserción escolar, los estudiantes hoy no están en las escuelas, sino que están trabajando para ayudar a sus padres, para que definitivamente puedan atender sus necesidades mínimas”, dijo Sánchez.

Escaramuzas entre manifestantes

Durante la actividad de movilización realizada por los docentes, suscitaron varios conatos de enfrentamientos, entre algunos docentes seguidores del proceso revolucionario, quienes intentaron sabotear las acciones, lo que obligó a la intervención de la Policía Nacional Bolivariana, para apaciguar los ánimos.

Por otra parte, circularon varios videos en las redes sociales, donde se observa a algunas personas vestidas de civil, disparando al aire para amedrentar a los educadores y dispersar la manifestación, afortunadamente sin saldos que lamentar.

Por otra parte, se pudo conocer que en las escuelas y liceos de la educación privada, también hubo poca asistencia de estudiantes y profesores, lo cual fue calificado como normal, en las primeras semanas del reinicio de actividades.