Un menú ejecutivo equivale a un salario mínimo #17Sep

Comer en la calle se ha convertido en un lujo para los barquisimetanos, un salario mínimo apenas cubre un almuerzo, por lo que la mayoría opta por preparar sus alimentos en casa.

En un recorrido por establecimientos de comida del centro de la ciudad se constató que el precio mínimo de un menú ejecutivo ronda los 30.000 bolívares y su costo puede llegar a los 45.000 mil bolívares si se incluye sopa y jugo.

La señora Dayris Querales contó a elimpulso.com que decidió celebrar los 15 años de su hija en un puesto de comida rápida, un gusto que tenia tiempo sin darle a su familia.

“Hoy decidí comer en la calle con motivo de los quince años de mi hija, pero hace mucho tiempo que no lo hacía, ya que mi salario no me alcanza”.

Por su parte Miguel Andrés González, un joven consultado por el equipo de prensa expresó que los altos costos le han impedido poder ir a un restaurante y degustar un plato.

“Desde hace como 5 años que no como en la calle, la opción más económica es hacerlo en casa. Aunque percibo poco más de salario mínimo eso no es suficiente”.

En este sentido, comerciantes informaron que la afluencia de clientes ha disminuido porque la mayoría de personas no puede cubrir el costo de un menú ejecutivo, otro factor que también les afecta son los racionamientos eléctricos ya que se presentan inconvenientes al momento de cancelar en los puntos de ventas.