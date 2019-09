OPINIÓN Ventana abierta: Inicio de clases 2019 #18Sep

Para recordar:

“Mas todo esto sucede, para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron”

(Mateo 26:56)

Es algo interesante o más bien controversial que, saliendo de vacaciones escolares, o ante un inminente inicio de clases 2019, se realizó la invitación del 12 al 15, para “celebrar” la Fundación de Barquisimeto, como se esperaría cada 14 de septiembre. Aunque celebrar un cumpleaños, no tendría nada de malo, en las condiciones que se encuentra este país, en nuestra opinión, no hay nada que celebrar y con ese dinero se pudieran hacer más cosas por la ciudad, hospitales o escuelas.

No obstante, hace años, cuando Venezuela era otra, se realizaron “ferias sanas”, con atracciones interesantes, pero no dejan de ser actividades llamadas “pan y circo”, donde algunos gobernantes aprovechan para que muchas personas olviden la mala situación que estamos pasando. Y en diferentes ocasiones se convierten en ferias para ingesta de alcohol, comidas fuera de tiempo, gasto de dinero, que hace falta hasta para enviar a los niños a la escuela o evitar que deserten de ella.

Sin ser profetas, la deserción para este año estará más marcada; tanto de alumnos como de docentes. Los primeros dejan de asistir a clases por múltiples razones: Lo costoso de los útiles escolares y lo relacionado con la centro educativo; falta de efectivo para transporte; ausencia de una correcta alimentación; institutos en malas condiciones; problemas de salud y otros. Y los segundos, los profesores activos, quienes han tenido que emigrar o cambiar de profesión, porque no están siendo bien remunerados, cláusulas contractuales violadas, falta de otros incentivos que superan el amor, la vocación, que todavía sentimos por tan bella profesión, como lo es enseñar.

Se evidencia, que los gobernantes de esta nación, le prestan menos atención al grupo de docente, quienes por muchos años, y nos incluimos, nos “quemamos las pestañas” para realizar la labor educativa. Se ofrece sustituir a estos dignos educadores, por jóvenes o personas, quienes en corto tiempo no podrían ser debidamente profesionalizados para ejecutar la acción o la tarea de la enseñanza, aunque algunos gocen de talentos naturales para ello.

Ahora que hablamos de deserción, en la época de Jesús de Nazaret, todos los discípulos abandonaron a Cristo y solo Judas desertó. Algo que estaba debidamente profetizado que uno de ellos lo entregaría (Salmos 41:9) y que ninguno de los restantes se perderían, tal como lo mencionó el Salvador (Juan 17:12); a pesar que estaba profetizado que lo dejarían temporalmente (Zacarías 13:7).

Por ello, el texto inicial relata: “Mas todo esto sucede, para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron”.

Tiene que haber sido una situación muy triste, cuando a Jesús lo dejaron solo; ver huyendo a Pedro (negando al Maestro); igual que observar a los otros 10 discípulos desaparecidos. De la misma manera, es triste contemplar a los hombres y mujeres del mañana, abandonar los estudios, aunque salgan personeros del gobierno diciendo que se incorporaron millones de ellos a clases, algo que no es verdad, porque la realidad es otra.

Jesús, no hubiese querido que Judas se perdiera; le ofreció la misma oportunidad que todos los discípulos. De la misma forma a todos, actualmente, nos da la oportunidad de elegir a Dios, o de seguir a los gobiernos que no nos ofrecen salud, educación y una calidad de vida adecuada. Por ello, si elegimos el bien, la Salvación es nuestra prioridad y mientras tanto, nos toca realizar un gran esfuerzo para ver una nueva Venezuela donde haya oportunidad para todos y que los niños no deserten en los próximos años escolares.

Eduardo Iván González González

