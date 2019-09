Sindicalistas esperan la liberación de Rubén González en las próximas horas #18Sep

Este miércoles a propósito de la realización de la Asamblea de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, el presidente de Fetrasalud, Pablo Zambrano, informó que el gremio que dirige espera la liberación del líder sindical Rubén González, sea liberado en las próximas horas.

“Estamos a la espera de la liberación de Rubén González, su único delito es la defensa de su sector”, dijo Zambrano ante los medios de comunicación.

Cabe destacar que González, secretario general de Sintraferrominera fue detenido el 30 de noviembre de 2018, en el contexto de protestas y reclamos por el respeto a los contratos colectivos y tablas salariales.

El dirigente sindical fue juzgado bajo la justicia militar y fue condenado a 5 años y 9 meses de prisión en la cárcel La Pica, en Monagas.

Por otra parte Pablo Zambrano señaló que la coalición que representa apoyará las leyes que están en la Asamblea Nacional para que sean promovidas. “Nosotros vamos a impulsar leyes que ya se encuentran en la Asamblea Nacional (…) hacemos el llamado para realizar una ‘Cumbre Nacional Sindical y Gremial’ para establecer una ruta”.

Zambrano aseguró que los sindicatos no abandonarán la calle porque “la lucha es de todos”. “Los recursos que tenemos son el no cansarnos, no rendirnos”