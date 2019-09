Timoteo Zambrano: AN necesita de la bancada oficialista para poder renovar el CNE #18Sep

El diputado Timoteo Zambrano indicó este miércoles que la Asamblea Nacional necesita de la fracción parlamentaria del régimen de Nicolás Maduro para poder renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Es importante decir que todo el sector opositor, totalmente, quiere un cambio, eso no está reservado para algo en particular (…) pero la Asamblea Nacional necesita de la bancada oficialista para poder renovar el CNE (…) pero no se planteó una fecha para que la fracción oficialista se incorporara al Parlamento”, expresó Zambrano.

De igual manera, señaló que el acuerdo firmado con el régimen chavista se mantiene abierto para “todas las fuerzas políticas y sociales que hacen vida en el país”.

“No es un problema de mayorías o minorías, como lamentablemente han respondido a esta negociación. Nosotros hemos venido insistiendo en que regresen los diputados que están en el exilio y que salgan los que están presos, ayer salió Edgar Zambrano”, dijo el parlamentario.

Por último, expresó que ellos apoyaron a Juan Guaidó sin saber en qué consistía su ruta, y agregó que le dijo al Presidente (E) que si “no iniciaba una negociación, iba a fracasar como Presidente de la Asamblea Nacional”.