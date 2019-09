Usuarios denuncian en redes sociales nuevos aumentos de Digitel y Movistar #18Sep

A través de las redes sociales usuarios de las compañías de telecomunicaciones Digitel y Movistar, denunciaron un nuevo aumento en los precios en los Datos de Navegación. El costo del GB para navegar subió entre Bs. 25.000 y Bs. 30.000 en comparación de los Bs. 8.000 que tenía la unidad de navegación.

Luego de las denuncias en redes sociales ninguna de las dos empresas se han pronunciado al respecto. Sin embargo el aumento de tarifas en todos sus planes fue anunciado por ambas compañías recientemente.

Los usuarios de ambas empresas se enteraron del aumento cuando consultaron el saldo de sus líneas y verificaron el mensaje de texto con el nuevo costo de su plan.

Opositor que me leeis: Te la pasas fustigando al "maldito comunismo" que "controla los precios, que no permite el libre mercado, que no da libertades". Ahora Digitel y Movistar suben sus tarifas y pones el grito en los confines de la VíaLáctea. ¿? #SeTeniaQueDecirYSeDijo

No me quejo por tener una idiologia politica ni tampoco por regatero, me quejo porque es mi derecho, Digitel y Movistar hace mucho rato que dejaron de prestar buen servicio "culpa de la situación claro esta" pero no justifico que 1GB cueste MAS de 1$ cuando otras operadoras en

