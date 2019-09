VIDEO Superó el apagón nacional: Urbanización El Valle tiene 8 días sin energía eléctrica #18Sep

View this post on Instagram

La desidia en Palavecino sigue agudizándose con el paso del tiempo. Diversos sectores y zonas residenciales salen a las calles para protestar por la ausencia de los servicios públicos. Este es el caso de la urbanización El Valle, en donde los habitantes se organizaron para hacer una protesta de calle, ya que tienen 8 días sin el servicio eléctrico. Después de una visita de el equipo de elimpulso.com se corroboró este problema. Los vecinos manifestaron que el transformador que genera electricidad al mencionado conjunto residencial se dañó y que luego de la asistencia de Corpoelec, se les dijo que no poseen transformadores para solventarles la situación. Jorge López, vecino de la comunidad, contó que luego de averiguar los precios de transformadores, todos están cotizados en moneda exterior. Teniendo un precio que va desde 1.200 dólares a 1.400 dólares. También manifestó que debido a que muchos no cuentan con el servicio del gas, tampoco pueden cocinar, por lo cual deben acudir a vecinos y familiares quienes le traen alimento. A su vez, Yaliria González, quien también habita en la comunidad, contó que entre los vecinos hay personas de la tercera edad y otras que tienen patologías delicadas que requieren de una atención específica. Contó que una de las vecinas de El Valle ha sufrido dos accidentes cerebrovasculares, y por esta razón requiere de la energía eléctrica para que tenga funcionamiento un sistema que le permite respirar y mantenerse con vida. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Video: Enrique Suárez Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Cabudare #Palavecino #Protesta #Salud #Energía #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #18Sep