VIDEO Trabajadores de UPTAEB exigen aumento salarial y mejoras académica #18Sep

Los trabajadores de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco (UPTAEB) realizaron una rueda de prensa para detallar la crisis por la que atraviesa la mencionada universidad y para exigir aumento salarial.

Wismark Páez, presidente del sindicato de trabajadores de la UPTAEB, aseguró que las condiciones en las cuales trabajan son “cuesta arriba”, por lo cual es necesario que haya un aumento considerable en sus ingresos. La petición tiene que ver con un salario equivalente a medio Petro fluctuante.

Por otra parte, recalcó que la universidad no está llamando a un paro académico, porque considera que no es necesario para el momento que vive la sociedad, pero sí es prudente crear un “plan de contingencia” para no obligar a los trabajadores a laborar más horas de las posibles.

Detalló que la afluencia de los estudiantes también ha disminuido considerablemente. El sector del transporte está limitado, actualmente cuentan con solo 6 unidades cuando antes funcionaban 26 transportes para el servicio de los estudiantes.

Además, instó a la rectora de la institución a realizar una mesa de diálogo con los trabajadores para de esta manera poder encontrar las alternativas que brinden soluciones prudentes para los trabajadores, los estudiantes y la universidad en general.