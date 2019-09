Comerciantes continúan subiendo los precios aún cuando el valor del dólar bajó #20Sep

“Los precios siguen altos aunque baje el dólar”, aseguró el economista Jesús Casique, quien además indicó que los comerciantes y agente económicos compraron divisas a un tipo de cambio muy superior al actual y tienen que adecuar los costos de reposición.

“La moneda está sobrevaluada, la volatilidad continuará en el mercado, el Gobierno continúa monetizando déficits fiscales aunque el ritmo de la liquidez monetaria ha disminuido, pero sabemos que es insostenible. Vienen pagos de bonos, aguinaldos, el Gobierno continúa monetizando déficits fiscales a un ritmo menor, manifestó.

Casique señaló que no se trata de que todo esté más caro, sino que el que compró dólares a 26 mil no va a ajustar los precios a 21 mil, “porque no van a acarrear pérdidas”.