David Sosa: Este es el inicio de una agenda no violenta, pero han despertado a un gigante #23Sep

Piquetes de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional, se apostaron en la mañana de este lunes en la entrada principal de la Universidad Central de Venezuela, con la intención de impedir cualquier intención de movilización del Movimiento Estudiantil reunido desde tempranas horas en el Alma Matter.

Concluida una reunión de trabajo, con la participación de dirigentes estudiantiles de por lo menos 12 universidades nacionales autónomas, públicas y privadas, la dirigencia estudiantil ofreció una conferencia de prensa, y posteriormente realizaron una movilización interna y llegaron hasta la entrada principal, donde hubo algunas intervenciones para exponer los objetivos de la movilización, la cual en ningún momento traspasó la entrada principal de la UCV.

David Sosa, presidente del Centro de Estudiantes la UCV, dijo que este es el inicio de una agenda no violenta, pero que no descarta ninguna vía para lograr la libertad de Venezuela, indicando que los estudiantes tienen claro el objetivo, que es el rescatar la libertad, advirtiendo que no hay ningún objetivo que les ponga el gobierno, que los saque de este objetivo.

Ratificó que la próxima semana habrá un encuentro estudiantil,

donde los estudiantes de los 24 estados del país, se reunirán, “pero

también le decimos a toda Venezuela, han despertado a un

gigante, un gigante que no estaba dormido, sino que estaba

organizándose y muy pronto verán las acciones y verán como, en

cada estado, en cada acción verán como crece esta ola que crece y

esta dispuesta a decirle sí a Venezuela y no al régimen, no a la

dictadura”.

Mientras que Lustay Franco, Secretaria General de la FCU de la UCV se ha mantenido en la lucha durante los últimos veinte años en este país. “Podrá decir lo que sea, pero el movimiento estudiantil venezolano, nunca se ha quedado en su casa, nosotros hemos demostrado la raza en la calle, hemos demostrado de qué estamos hechos, la madera que tenemos y hoy reforzamos esa unidad del movimiento estudiantil venezolano”