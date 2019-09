Inflación cerrará el año en 3000 por ciento #24Sep

Las cifras sobre la economía del país son extremadamente preocupantes, según los análisis que se han hecho en la Asamblea Nacional.

El Dr. Héctor Mantilla, profesor universitario y director de Economía de la Dirección de Investigaciones y Financiamiento de esa institución indica que para los últimos tres meses del año el porcentaje será de 700 por ciento adicional a lo que se ha venido registrando.

Durante el año sólo hubo un mes (junio) cuando la inflación estuvo por debajo del 50 por ciento. Después se ha estado montando en 60, 70 y mucho más por ciento. En agosto superó el cien por ciento Y septiembre está cercano a ese nivel.

Es posible que haya una disminución en octubre y noviembre, pero repuntará en diciembre.Es por ello que para el fin de año los cálculos se estiman en 3000 por ciento.

Lo más delicado de la inflación es el decrecimiento de la economía.Hay productos que ya no pueden subir de precio porque la gente no los está adquiriendo.

La gente lo que está comprando es comida, para subsistir.Al analizarse el comportamiento del consumo, el 95 por ciento del gasto que hacen los venezolanos es en alimentos.

Y en ese renglón se ha ubicado la canasta básica. El nivel de pobreza ha llegado al 75 por ciento de la población. Cifra jamás antes alcanzada.

La caída del Producto Interno Bruto (PIB), que es pobreza y desempleo, se ubicará este año entre 20 y 25 por ciento. Gravísimo que esto ocurra.

“Lamentablemente la situación va a empeorar por una razón muy sencilla: la clave de la economía es la inversión. Si no logramos atraer inversiones internas y externas, nunca va a haber crecimiento Y no existe porque este régimen no genera confianza ni para propios ni para extraños”.

Con criterio de economista y no político, la situación no cambiará si no hay cambio de gobierno.