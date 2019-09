Pizarro: El que me acusa de comunismo no se ha leído un libro #24Sep

Miguel Pizarro, quien fue designado comisionado presidencial para la Organización de Naciones Unidas (ONU), por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se manifestó sobre las críticas que han realizado en su contra.

Durante una entrevista concedida a César Miguel Rondón, Pizarro habló sobre las personas que lo han tildado de “comunista”: “El que me acusa de comunismo no se ha leído un libro, siempre hay sectores del país en los cuales el perfil de uno no es agradable (…) pero hay que responder con trabajo. Yo creo que la única forma es demostrar con acción y trabajo, que la razón no está en quién grita más sino quién da resultados“.

Por otra parte, destacó el trabajo de calle que ha realizado Juan Guaidó: “Pensar que con solo sanciones y presión salimos de esto es menospreciar el trabajo de Guaidó y la AN. Yo no quiero estar en esta situación que estoy, yo quiero volver a mi casa con mi familia“.

A su vez, mencionó que el régimen de Maduro está “cada vez más aislado y débil”, por lo cual intuye que es un muro que está cerca de ser derrumbado.