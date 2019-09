VIDEO En el oeste de Barquisimeto tienen 2 años sin pagar Corpoelec por falta de taquillas #24Sep

Vecinos del oeste de Barquisimeto denunciaron la falta de taquillas para el pago de servicio de energía eléctrica que ofrece la empresa Corpoelec. Entre uno y dos años tienen los vecinos del sector Barrio Nuevo sin pagar el servicio, no porque no quieran hacerlo, si no por el cierre de las oficinas que la empresa estatal tenía para dicho pago.

Desde hace algunos meses las oficinas que Corpoelec mantiene en diferentes puntos de la ciudad para pagar el servicio eléctrico permanecen cerradas sin ni siquiera tener una persona para informar el por que de la situación.

Corpoelec habilitó en el 2017 taquillas improvisadas en diferentes puntos de la ciudad. Una persona identificada con el uniforme de la empresa, un punto de venta inalámbrico y un computador portatil era lo que la empresa empleaba para estos operativos, que eran puestos en marcha en conjunto con el consejo comunal de la zona. Sin embargo estos operativos no se volvieron a realizar.

Las personas abordadas en el oeste de Barquisimeto consideraron que esta situación sería uno de las causas de los cortes de luz que Corpoelec lleva a cabo no solo en esa zona, si no en todo el país.

El llamado de los vecinos es a la empresa estatal de energía eléctrica para que solvente esa situación porque lo que quieren es efectuar su pago al día para poder disfrutar de un mejor servicio.