VIDEO Escasez de gas doméstico incrementa tala de árboles en Barquisimeto #24Sep

Un problema genera otro problema. La escasez de gas doméstico en Barquisimeto hace que algunos ciudadanos estén en la obligación de salir a las calles con un único objetivo: Conseguir leña para poder cocinar. Ante la búsqueda insaciable de los ciudadanos de cubrir sus necesidades, no observan el gran daño que le están ocasionando a la sociedad, la naturaleza, el ambiente, y por consiguiente, a los propios habitantes de Barquisimeto. Luego de un trabajo de elimpulso.com se recogió el testimonio de algunas personas que constantemente talan árboles de la ciudad, para así llevar esa leña a sus casas y cocinar, todo esto, debido a que en sus comunidades no les surten de gas doméstico. Carlos Chirinos contó que a pesar de reconocer que es un acción ilegal y que a la larga ocasiona daños en las masas, explicó que "está obligado" a utilizar esta opción como un método para poder sobrevivir a la crisis aguda que afecta a toda Venezuela. Con el paso del tiempo, en las avenidas y sectores específicos de la ciudad, se observan más árboles violentados, lo cual debe encender las alarmas de todos los habitantes. . Texto: José Enrique Arévalo Video: Katherine Nieto Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Calles #Leña #Árboles #Gas #Problemas #Escasez #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #24Sep