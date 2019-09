Bolivia Suárez: No hay condiciones para el inicio del año escolar y el ausentismo se mantiene #25Sep

El año escolar en todo el país se inició con un ausentismo del 87%, aseguró la presidenta de la Subcomisión de Educación y Deporte de la Asamblea Nacional, diputada por el estado Lara, Bolivia Suarez, en el marco del encuentro “Salvemos la Educación”.

Indicó que aún cuando no tienen cifras oficiales, porque el gobierno usurpador se niega a suministrarlas, las encuestas realizadas por ellos así lo revelan, hay mucho ausentismo, algunos alumnos asisten el día lunes, otros van el martes, afirmando en términos categóricos que no se han iniciado las clases de manera normal, indicando que los que han ido a clases, lo hacen entre las 7:00 am a 10:00 am.

“Aunque el gobierno trate de decir que se ha iniciado el año escolar, esto no es cierto, no pueden tapar el sol con un dedo, por que la realidad se ve en las calles, no hay alumnos ni hay condiciones para el inicio del año escolar”, afirmó Suárez.

Por otra parte, en relación con el evento Salvemos la Educación, indicó que se han presentado una serie de propuestas orientadas a rescatar la educación, poniendo cada quien su granito de arena, afirmando que van a continuar trabajando desde la Asamblea Nacional, arbitrando, articulando con todos los gremios y sindicatos, todas las protestas y estrategias que se van a llevar a cabo, que van a contar con el apoyo de cada uno de los diputados de cada estado, para articular con el medio educativo y así ayudar a salvar nuestra educación.