Rector Virtuoso: Estamos pariendo una salida democrática, pacifica y constitucional a la crisis y no nos detendremos #25Sep

En Venezuela estamos pariendo una salida democrática, pacífica y constitucional a la tragedia que padecemos, afirmó el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco José Virtuoso, en una “Lectio Brevis”, clase magistral ofrecida en el día de hoy en la sede de la Casa de Estudios Superiores.

Advierte que la crisis que ha sobrevenido es de carácter sistémico, avanza de manera vertiginosa y amenaza con arrastrar al país al caos propio de un Estado fallido, advirtiendo que los análisis de nuestra economía señalan que tendremos para el cierre de este año una caída de más del 40% del PIB con respecto al año 2018.

Somos una economía paralizada

“El deterioro de las condiciones de vida de la población venezolana ha sido el mayor registrado desde el inicio de la era petrolera. La Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), coordinada desde la Universidad Católica Andrés Bello, estimaba al final del año 2018 que el 51% de los hogares (casi 4 millones de hogares), se encuentran en situación de pobreza estructural. Sabemos que, a esta altura, esta cifra ha crecido en forma

alarmante… Se ha determinado que el agravamiento de la crisis humanitaria ha supuesto el incremento de la tasa bruta de mortalidad y una pérdida de 3,5 años en la esperanza de vida. Al día de hoy, la inseguridad alimentaria está presente en 81% de los hogares”. Señala en el documento, que esta sociedad quiere cambio, cambio urgente de régimen, de políticas, quiere paz, certidumbre, esperanza, no soporta a quien se llama gobierno desde Miraflores, porque siente que con él se hunde cada vez más. “Las encuestas indican que alrededor de un 80% evalúa negativamente la gestión de Nicolás Maduro y un 67% quiere que cese la usurpación de la Presidencia que ilegítimamente éste desempeña en la actualidad. Y más del 55% quiere que este cambio de gobierno sea a través

de elecciones libres y transparentes a través de un acuerdo concertado”.

Parimos una salida y no nos detendremos

“Las negociaciones en la isla de Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición representada en la directiva de la Asamblea Nacional, bajo la facilitación del Reino de Noruega, permitieron a la directiva de la Asamblea Nacional diseñar y presentar un mecanismo que, efectivamente, permitiera establecer un gobierno de transición y la celebración de elecciones presidenciales libres, bajo un modelo que lograba zafarse del esquema ‘vencedores y vencidos’”. Los representantes del

régimen imperante decidieron levantarse de la mesa y montar otra

mesa en paralelo con otros actores”, señala en la exposición.

“Soy de los que me niego rotundamente a ver en este momento fracasos por todas partes. No es así. En Venezuela se está pariendo una salida democrática, pacífica y constitucional a la tragedia que padecemos. Digo pariendo y pariendo con sangre, sudor y lágrimas. Porque se trata de que irrumpan nuevas posibilidades en medio de la represión, el odio, la resistencia al cambio, la obcecación por mantenerse en el poder, aun a costa del sufrimiento de la gran mayoría. Son muchas las energías que se están invirtiendo en esta dirección desde la dirigencia de la Asamblea Nacional, la sociedad civil organizada, ese más del 30% de la población que cotidianamente protesta y exige cambios en la calle y la comunidad internacional aliada a favor de la transición política. Estamos pariendo esa

salida y no nos vamos a detener”.

Cree necesario combatir dos actitudes que lamentablemente no ayudan. Una es superar el mesianismo redentor. Ese fenómeno en el cual yo, que quiero mucho el cambio, apuesto a que lo logre por mí, por su carisma especial, porque es oído por la mayoría, porque cuenta con apoyo y respaldo o porque tiene la fuerza necesaria para imponerse…La verdadera fuerza política, la robustez de las luchas políticas, dependen del compromiso de la sociedad en su conjunto, de la apuesta de cada uno que le lleva a implicarse en la acción colectiva, de la conciencia de los ciudadanos, de la propia responsabilidad”.



Estima que hay que salir de una tentación muy grave y perversa también, que es la búsqueda de la sobrevivencia individual haciéndonos, paradójicamente cómplices del mal que padecemos…Con dolor, se observa cada vez en muchos comportamientos cotidianos el crecimiento del individualismo y la anomia. Hay muchos que optan por su salvación individual, mandando al trasto a los demás, agrediéndolos si hace falta o

simplemente prescindiendo de las consecuencias de sus actos.

“La democracia no es solo un modo de gobierno y una forma de Estado; es también y sobre todo, una forma de vida en sociedad, sustentada en la deliberación que busca el bien común de todos…Como dice el maestro (Carlos) Cruz-Diez, esta terrible,crisis de democracia es una gran oportunidad para las generaciones de este tiempo, porque tenemos en nuestras manos la posibilidad de conquistarla y reinventar su cultura y sus

instituciones sobre la base de las terribles lecciones aprendidas”.

Es hora de defender las universidades

Señala que para quienes son educadores por vocación, no pueden abandonar la educación si quieren que el país resurja de sus cenizas. Es urgente que todos colaboren en su salvación como condición para lograr un país próspero y en paz. “Si bien es cierto que el nuevo año escolar se presenta lleno de problema y dificultades, los genuinos educadores no podemos permitir que los problemas nos agobien, nos desanimen y nos derroten”.

Recuerda que Venezuela está en ese elenco de los muchos países en los que el derecho a una educación de calidad está siendo vulnerado. Para 2018 los estudios de ENCOVI revelaron que la deserción escolar en niños y jóvenes entre 3 y 24 años se ubicó en 30%, ocho puntos porcentuales por encima de 2014…El grupo donde hay mayor abandono escolar es el de los jóvenes con

edades entre 18 y 24 años, en el que el 65% manifestó no acudir a ninguna institución por la imposibilidad de asumir los costos.

Ahora, al inicio de este curso escolar 2019 – 2020, UNICEF estima que más de un millón de niños y niñas están fuera de la escuela en Venezuela.

“Las universidades de financiamiento público (bien sean nacionales o experimentales) no escapan de esta realidad: profesores y empleados muy mal remunerados, eliminación progresiva de los servicios de trasporte, comedor, becas, ayudantías estudiantiles, graves omisiones en el mantenimiento de infraestructuras, etc. El resultado es una universidad que progresivamente se ha ido vaciando. Las cifras de abandono de

docentes y estudiantes son realmente alarmantes”, indica el documento.

Advierte que para colmo de males, las universidades autónomas nacionales están siendo obligadas en un plazo perentorio a convocar elecciones con una normativa electoral que suplanta lo establecido en la ley de universidades, lo cual solo pretende profundizar el desconocimiento de la autonomía y la institucionalidad universitaria, buscando tomar el control de la instituciones más reconocidas como símbolos de resistencia al

régimen político. “Como universidad, nos sumamos al rechazo y a

la protesta que las Academias y las universidades han

manifestado”.

Destaca que la educación de gestión privada, que depende de los recursos que provienen de su matrícula estudiantil, se ha visto sobre exigida para continuar desarrollando su tarea en un contexto económico y social muy adverso e intentar a la vez dar respuesta a aquellos padres y representantes que buscan opciones de formación de calidad para sus hijos.

“Para los universitarios, esta es la hora de defender la universidad libre y de calidad, como institución forjadora de capacidades y talentos, como fuerza creadora de conocimientos, como impulso que estimula la ilusión de

nuestra juventud que marcha a su destino impávida como incontenible alud. Por nuestros jóvenes, luchemos por la universidad de calidad, libre y democrática”, precisó el Rector de la UCAB.