VIDEO Inusual sobrevuelo de aviones enciende alarmas en Barquisimeto #25Sep

En horas de la noche de este martes 24 de septiembre se reportó un sobrevuelo inusual en la ciudad de Barquisimeto. Esta situación alertó rápidamente a los usuarios, quienes comenzaron a expresar vía Twitter la anomalía de esta situación. Se pudo conocer que este sobrevuelo también se llevó a cabo en la ciudad de Caracas, Maracaibo y Valencia, por lo cual comenzaron a darse diferentes comentarios de los venezolanos a través de las redes sociales. Por esta razón, el equipo de Elimpulso.com se acercó a las zonas aledañas al Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, para tomar impresiones de algunos ciudadanos de esta localidad, y saber cuál era su opinión al respecto. José Colmenárez, uno de los consultados, contó que lo primero que se le vino a la mente al momento de escuchar el sonido que generó estos aviones, fue que alguna irregularidad estaba ocurriendo en el país. Similar testimonio contó el señor Sigfredo Baldallo, quien mencionó que enseguida prendió la televisión en busca de alguna información referente a este sobrevuelo, ya que en 70 años de su vida nunca había escuchado un sonido parecido. El cual comparó con el de una guerra. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Calles #Ciudad #Consulta #Aviones #Sobrevuelo #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #25Sep