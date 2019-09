Hijos de José José desconocen el paradero del cuerpo de su padre #30Sep

José Joel y Marysol Sosa, los hijos mayores de José José, llegaron en la madrugada de este domingo al aeropuerto de la Ciudad de México, para tomar un vuelo rumbo a Miami, Florida, para acudir a la agencia funeraria donde serían velados los restos de su padre, quien falleció ayer a los 71 años como consecuencia del cáncer de páncreas.

Sin embargo, hasta el momento ambos desconocen en dónde se encuentran los restos de ‘El Príncipe de la Canción’ y no han podido comunicarse con su hermana menor, Sarita.

A su llegada a la agencia funeraria donde supuestamente estaba el cuerpo, los medios de comunicación abordaron a José Joel, quien les pidió acompañarlo dentro del inmueble, pues él tampoco tiene información y a penas están averiguando dónde está el cuerpo de su padre.

“Tanto la señora como la niña no han sido comunicativas, yo hablé con Sarita, que es la que me dio la noticia, de ahí ha sido muy a cuentagotas. México es el lugar donde José José debe de estar, no entiendo por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, no estamos peleando ni el dinero ni la herencia, no nos interesa. Queríamos verlo, esta niña ha hecho las cosas como lo ha hecho. A mí se me fue no solamente el artista, también mi papá y hace un año que no lo veo, nos quedamos con su música, con su recuerdo”, declaró el actor.

Dentro de la funeraria, la encargada le comentó que no se encuentra el cuerpo y tampoco tenían informes sobre dónde podría estar o si Sarita estuvo este sábado, aunque se sabe gracias a imágenes que difundió la cadena Telemundo, que tanto la viuda como su hija menor acudieron a pedir costos de los paquetes.

“O veo el cuerpo de mi papá o no puedo creer nada, nada”, señaló Marysol frente a las cámaras.

A José Joel se le mostró una fotografía aparentemente del día de hoy, donde aparece Sarita concediendo una entrevista para el programa Primer impacto, por lo que no dudó en enviarle un mensaje a su media hermana:

“Por favor, donde estés, comunícate, que te he hablado todo el día, ya estoy aquí, desde ayer te lo dije, o veo el cuerpo de mi padre o no creo nada Sarita”, declaró molesto, mientras se dirigía al hospital donde supuestamente estuvo internado su padre, y donde tampoco le pudieron dar detalles sobre el paradero de los restos del intérprete.

Durante la transmisión especial que realizó el programa Venga la alegría se difundieron imágenes de los hijos de José José acercándose a la policía de Miami para pedir apoyo y encontrar el cuerpo de su padre.