VIDEO HCUAMP sin kits de bioseguridad para operar pacientes con VIH y otras enfermedades #30Sep

El Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP) de Barquisimeto, no cuenta con los equipos de bioseguridad requeridos para intervenir a pacientes con VIH u otro tipo de enfermedades.

Así quedó evidenciado el pasado viernes 27 de septiembre luego de que un paciente con inmunodeficiencia humana, que debió ser operado de emergencia por la complicación de un absceso interno en su muela, no fue atendido en el HCUAMP ya que los familiares debían suministrar los kits de bioseguridad y estos no los tenían.

La presidenta de la Fundación Conciencia Por La Vida, Raiza Farnataro de Arias, detalló ante Elimpulso.com que desde hace 2 años el Ministerio de la Salud “prohibió” la utilización de estos elementos. Debido a esto y la negativa de los doctores, la ONG denunció los hechos ante la Fiscalía y a través de las redes sociales.

“Fueron los médicos del Hospital Central y la junta de cirujanos los que no lo querían operar si el kit no llegaba. El Doctor Leonett (Jefe del Programa Nacional de Sida) me dijo que con dos o cuatro guantes de los normales de látex pueden operarlo y allí no va a haber ningún problema”, aseguró Farnataro.

Asimismo, informó que los hijos del paciente fueron estafados al intentar comprar los kits de bioseguridad a través de una empresa llamada Distramedical 2000 C. A. ubicada en Caracas, donde cada equipo les costó $65 dólares ($195 dólares en total) y debían llegar al aeropuerto de Barquisimeto el pasado domingo, pero no fue así.

Por otra parte, el Presidente del Colegio de Médicos del estado Lara, René Rivas, y la doctora especialista en el control del riesgo biológico, Deyanira Gentile, coincidieron que la culpa no es del personal de salud sino de la autoridades que han descuidado los centros hospitalarios casi en su totalidad, pues estos solo exigen la debida seguridad que se requiere en este tipo de operaciones.

“Nosotros nos solidarizamos con todo el personal de salud y con el paciente que está restringido a este proceso quirúrgico. Es el Estado el responsable en este caso, y eso está establecido en los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución de la República”, expresó Rivas.